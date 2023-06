«Ich habe null geschlafen» - so leiden Kinder, wenn die Eltern verhaftet werden

In der Deutschschweiz haben die Interessen der Kinder inhaftierter Eltern weniger Beachtung als in der Romandie und im Tessin. Im Bild: Anstalt in Pöschwies.

Niemand weiss, wie viele Kinder es in der Schweiz gibt, deren Väter oder Mütter im Gefängnis sitzen. Die Situation von Minderjährigen mit inhaftierten Eltern ist ein unerforschtes Feld. Das Bundesamt für Justiz hat deshalb eine Studie bei der ZHAW in Auftrag gegeben, wie es diesen Kindern geht. Die Autoren empfehlen dringend, Massnahmen zu ergreifen (siehe Box).

Die meisten Kinder gaben in der Befragung an, dass sie sich auf den Kontakt zum inhaftierten Elternteil freuen. Manche hoben den finanziellen Aspekt hervor, weil Telefonate aus dem Gefängnis teuer seien. Das Deutschschweizer Mädchen etwa sagte: «Ich kann einmal in der Woche anrufen, mein Bruder auch. Sonst ruft sie jeden Tag an. Aber es ist meistens schwierig, weil es sehr viel Geld kostet, deswegen kann sie auch nicht so lange und ich finde das einfach doof.»