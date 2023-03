Schwamendingen ZH: Schülerin (12) spitalreif geschlagen – «Riesengruppe stand hinter mir»

Die zwölf Jahre alte G. wurde am 17. März 2023 von einer Schülerin in Schwamendingen ZH stark zusammengeschlagen.

Nach dem Angriff einer Schülerin musste ein zwölfjähriges Mädchen aus Schwamendingen in der Stadt Zürich ins Spital eingeliefert werden. Das Opfer wurde am Freitagabend mit Schlägen und Fusstritten traktiert – geholfen hat ihm niemand. Zwar waren weitere Schülerinnen und Schüler am Vorfall beteiligt, doch die meisten filmten die Tat oder schauten zu.