Betroffene erzählen: «Ich habe panische Angst vor dem Telefonieren»

Ein anderer User gibt in seinem Video an, eine Stunde zu brauchen, bis er sich traut, beim Coiffeur anzurufen. Kommentare dazu: «Eine Stunde? Ich versuche es schon seit einem Monat» und «Genau deswegen vereinbare ich direkt immer einen Termin für das nächste Mal, wenn ich da bin».

Eine weitere Nutzerin schreibt in ihrem Video: «Du fährst lieber 30 Minuten, um etwas zu klären, was zwei Minuten dauert, anstatt anzurufen.» Der Kommentar einer Userin: «Noch nie etwas so gefühlt.»

«Ich habe Angst, dass die Leute über mich urteilen»

Die 20-Minuten-Community ist ebenfalls betroffen. «Ich mache es aus diesem Grund nicht gerne, da oft noch sehr viel Smalltalk und Blabla dabei ist», schreibt F.* (32). Eine E-Mail sei da deutlich einfacher. «Es ist sehr viel anstrengender, in Echtzeit mit jemandem zu sprechen, als wenn man es per Nachricht tun kann», berichtet L.* Und Leserin S.* meint: «Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, zucke ich zusammen und habe einen leichten Schweissausbruch. Ich telefoniere nur im Notfall, wenn es gar nicht anders geht.»

Das sei aber nicht der Fall: «Ich habe so viel Arbeit, dass ich nie fertig werde. Wenn ich dann auch noch all diese Energie aufwenden muss, um sinnlose Telefonanrufe zu beantworten, werde ich nie in der Lage sein, meine Arbeit zu erledigen», so R. Mit ihren Vorgesetzten habe sie bisher nicht darüber nicht gesprochen: «Ich habe das Gefühl, dass es sowieso erwartet wird, dass man Kundinnen und Kunden anruft oder ihnen antwortet, wenn sie anrufen.»