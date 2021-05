Stromausfall in Basel - «Ich habe plötzlich einen Knall gehört»

In Basel ereignete sich in der Nacht auf Montag ein Stromausfall. Ein News-Scout hatte den «Blackout» aus seiner Wohnung im Gellert festgehalten. Wie die Industrielle Werke Basel (IWB) mitteilte, war die Ursache des Stromausfalls ein defektes Stromkabel im Mittelspannungsnetz.

In der Nacht auf Montag kam es in Basel in Teilen der Quartiere Gundeldingen, St. Jakob und Gellert kurz vor ein Uhr zu einem Stromausfall. Ein News-Scout hatte den Moment aus seiner Wohnung im Gellert auf Video festgehalten. «Ich hatte plötzlich einen Knall gehört», sagte er zu 20 Minuten. Der 31-Jährige steht mit seiner Familie kurz vor dem Umzug und war zu der späten Zeit noch mit Zügel-Vorbereitungen beschäftigt, als dann überraschend das Licht ausging. «Ich schätze, der Ausfall ging sicher etwa zwei Stunden», sagte er weiter.