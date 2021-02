Die Zoropsis spinimana

Ursprünglich in den 1970-er-Jahren in der westlichen Mittelmeerregion zuhause, findet sich die Zoropsis spinimana wegen der Klimaveränderung seit über 20 Jahren auch in der Schweiz. Basel war einer der ersten Orte, an denen die Tiere nachgewiesen werden konnten. Die Spinne findet sich häufig in Städten an und in Gebäuden oder in Gärten. Im Frühling legen die Tiere vorzugsweise in hohen Lagen Eier und vermehren sich so.