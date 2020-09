«Es ist wahnsinnig», sagt Steven Zurflüh. Am Freitagabend kurz vor 20 Uhr grillierte er mit Freunden bei sich zu Hause im Käppeli-Quartier in Muttenz im Garten. Derweil schlich sich auf der anderen Seite des Hauses ein Dieb heran und klaute das E-Bike eines Gastes, das hinter dem Auto unter dem Carport abgestellt war. Der Täter wurde dabei von der Überwachungskamera gefilmt. Zielstrebig rennt er zum Velo, ein E-Mountainbike von Haibike im Wert von mehreren Tausend Franken, hebt das Hinterrad und macht sich aus dem Staub.

Zurflüh stellte das Video noch am gleichen Abend auf Facebook und postete es auch in der Gruppe «Du bisch vo Muttenz wenn…». Dass die Polizei von der Veröffentlichung solcher Videos grundsätzlich abrät, ist dem 44-jährigen Unternehmer bewusst. «Soll mich der Dieb doch anzeigen», meint er da nur trocken. Die Polizei sei da irgendwie machtlos.

Die Aussage stimmt allerdings nicht wirklich. In den letzten Jahren war die Zahl der Diebstähle im Kanton Baselland rückläufig, ist aber noch immer mit Abstand die häufigste Deliktkategorie in der Kriminalstatistik, wo Vermögensdelikte 2019 über 72 Prozent aller Straftaten ausmachten. Dabei fielen die 874 Einbruchdiebstähle am stärksten ins Gewicht, wobei mit Abstand am häufigsten in Ein- und Mehrfamilienhäuser eingebrochen wird. Die Aufklärungsquote der Einbruchdiebstähle lag vergangenes Jahr bei 16 Prozent, jene der Einschleichdiebstähle bei 28 Prozent.