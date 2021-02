1 / 10 Mehr als 1000 Rettungskräfte aller Art wurden von den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern (UPD) und der Privatklinik Meiringen befragt, … Stefan Rampfel/dpa ob sie in ihrem Berufsalltag schon traumatische Ereignisse erlebt haben und wie gut sie damit umgehen können. Tamedia AG Unter den Befragten befanden sich Notfallmediziner, Fachpersonen aus Psychiatrien, Feuerwehrkräfte, Polizisten und Sanitäter. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Rettungskräfte werden in ihrem Berufsalltag mit belastenden Ereignissen konfrontiert.

Sie müssen mit Todesfällen und Suizid umgehen, mit betroffenen Familien arbeiten oder mit aggressiven Menschen klarkommen.

Eine Studie, die im Fachmagazin « Frontiers in Psychiatry » erschienen ist, zeigt nun auf, wie häufig die Rettungskräfte an Symptomen von Belastungsstörungen und Stress leiden.

Mitarbeitende der Notaufnahme und psychiatrische Pflegefachpersonen weisen dabei die höchsten Werte auf. Eine Pflegefachfrau erzählt.

Im Rahmen einer Studie der Universitäten Psychiatrischen Dienste (UPD) und der Privatklinik Meiringen nahmen mehr als 1000 Berner Rettungskräfte an einer Online-Umfrage teil. Das Thema: Traumatische Ereignisse, die sie vor und während der Arbeit erlebt haben. Die Teilnehmenden haben auch bewertet, wie gut sie mit diesen schwierigen Erlebnissen zurechtkommen. Unter den Befragten befanden sich Notfallmediziner, Fachpersonen aus Psychiatrien, Feuerwehrkräfte, Polizisten und Sanitäter.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Berufsumstände der Rettungskräfte – beispielsweise der Kontakt mit aggressiven Menschen, die Arbeit mit betroffenen Familien oder der Umgang mit Todesfällen und Suizid – erhöhen das Risiko für Belastungsstörungen und Suizidgedanken. So leiden acht Prozent der Feuerwehrleute unter posttraumatischen Stresssymptomen. Bei den Fachkräften der Polizei und im Rettungsdienst sind 15 Prozent, beim Notfallpersonal 18 Prozent, beim psychiatrischen Pflegepersonal gar 22 Prozent betroffen – mehr als jeder Fünfte.

«Das geht nicht spurlos an einem vorbei»

Betroffen ist auch A.S.*, Pflegefachfrau auf einer akutpsychiatrischen Station in den UPD. Als besonders belastend stuft sie einerseits Vorfälle ein, bei der das Pflegepersonal verbal oder körperlich angegriffen wird. «Die verbalen Bedrohungen gehen von Schimpfwörtern bis hin zu Morddrohungen», so S. Auch die körperliche Gewalt erlebe das Personal in verschiedenen Formen: «Ich habe erlebt, dass mit Geschirr geworfen wird und habe auch schon einen Ellbogen-Hieb oder einen Schlag ins Gesicht erhalten.»

Was ebenfalls belastend sein könne: Wenn Patientinnen und Patienten ihr eigenes Leben gefährden. «Es ist schwierig mitzuerleben, wie sich eine Person selbst verletzen oder gar Suizid begehen will», so A.S. Wenn sich eine Person selbst gefährde – oder auch fremdgefährdendes Verhalten zeigt – müssten teilweise Zwangsmassnahmen durchgeführt werden. Auch das könne traumatisierend sein: «Es geht nicht spurlos an einem vorbei, wenn man etwas gegen den Willen einer Person tun muss, die sich unter Umständen auch noch stark dagegen wehrt.»

Stress, Schlafprobleme, Panik

Solche Situationen können laut der Pflegefachfrau eine massive Stressreaktion hervorrufen. Dies sei normal – zumindest für einen Moment. «Wenn die Stressgefühle über einen längeren Zeitraum fortbestehen, wird es problematisch.» Dann könnten etwa Schlafprobleme oder Ängste entstehen. In einigen Fällen könne sich auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. «Dann kann das Betreten der Abteilung, auf der das Ereignis geschah, eine erneute enorme Stresssituation auslösen», erzählt S. Eine professionelle Therapie sei in solchen Fällen eine gute und wichtige Hilfestellung.

Auch eine ausgleichende Tätigkeit, Sport oder ein gutes Gespräch mit den Arbeitskollegen könne helfen, mit dem Stress umzugehen. Den UPD-Mitarbeitenden würden ausserdem psychologische Unterstützung und kostenlose Kurse angeboten. In den Kursen lerne man, wie mit Patientinnen und Patienten in starken Anspannungssituationen kommunizieren werden kann, und wie man sich selber und andere am besten schützt, so S.

Studien-Ergebnis führt zu konkreten Forderungen

Auch das Forschungsteam, das die Studie lanciert hat, betont anhand der Ergebnisse die dringende Notwendigkeit von Schulungs- und Beratungsdiensten für die Rettungskräfte. Diese könnten den Mitarbeitenden helfen, herausfordernde berufliche Situationen zu bewältigen. So können die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden der Betroffenen deutlich verbessert werden.

*Name der Redaktion bekannt