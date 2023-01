Ask me Anything: «Ich habe sie betrogen, will sie aber zurückgewinnen – nur wie?»

Tills* Frage an die Community:

«Ich habe meine Ex-Freundin mehrmals betrogen, indem ich mit drei verschiedenen Frauen herumgemacht habe. Sie hat es rausgefunden und ist total enttäuscht von mir und natürlich gebrochen. Sie hat mich schnell spüren lassen, dass sie mich aus ihrem Leben raus haben will. Seitdem sind ganze acht Monate vergangen, aber trotzdem denke ich immer noch permanent an sie und an unsere wunderschöne Zeit. In den letzten Monaten habe ich sehr stark an mir gearbeitet, aber sie will weiterhin nichts von mir wissen – was ich natürlich verstehen kann. Dennoch habe ich keine Augen für andere Frauen, ich habe nichts mehr übrig für sie, da mein Herz momentan eiskalt ist. Aus irgendeinem Grund kann ich nur noch oberflächlich mit Frauen umgehen. Wie komm ich aus dieser Trauer raus und wie soll ich mich gegenüber meiner Ex verhalten? Was kann ich tun, damit ich doch noch eine Chance von ihr bekomme?»