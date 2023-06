Niederbipp BE: Freiheitstrychler protestieren gegen geplante Asylunterkunft

Am gestrigen Infoabend zur geplanten Asylunterkunft in Niederbipp verteilten Freiheitstrychler Flyer. Die Gemeindepräsidentin sagt im Interview mit 20 Minuten, was sie davon hält.

Asylunterkunft in Niederbipp BE :

Asylunterkunft in Niederbipp BE : «Ich habe sie nicht eingeladen» – Freiheitstrychler lärmen bei Infoabend

1 / 3 «Mit dem CH Pass bald der Ausländer»: Dieses Banner wurde vor dem ehemaligen Alpenblick-Hotel in Wolfisberg aufgestellt. News-Scout Ab August sollen im ehemaligen Alpenblick-Hotel in Wolfisberg 120 Asylbewerberinnen und -bewerber eine temporäre Unterkunft erhalten. News-Scout Beim Infoabend der Gemeinde waren einige Freiheitstrychler aus der ganzen Schweiz anwesend. Die Stimmung sei aufgrund der Entscheidung des Kantons angespannt gewesen, sagt die Gemeindepräsidentin zu 20 Minuten. Tamedia AG/Beat Mathys

Darum gehts Freiheitstrychler und Reichsbürger waren bei der zweiten Informationsveranstaltung zur geplanten Asylunterkunft im Alpenblick-Hotel in Wolfisberg bei Niederbipp BE anwesend.

Bei der Veranstaltung standen die Sorgen und Kritikpunkte der Bevölkerung gegenüber dem Vorhaben im Zentrum.

20 Minuten hat die Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann gefragt, was sie von der Anwesenheit der Freiheitstrychler hält.

Bis Ende August soll das Hotel-Restaurant Alpenblick in Wolfisberg in eine Asylunterkunft für bis zu 120 Leute umgewandelt werden. Am Dienstagabend wurde die Bevölkerung über das Vorhaben des Kantons informiert. Dass nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner des 180-Seelen-Dorfes (Gemeinde Niederbipp) davon begeistert sind, zeigt sich bereits am Dorfeingang: «Mit dem CH Pass bald Ausländer» heisst es in schwarzen Lettern auf einem Transparent.

Vor Ort protestierten auch zahlreiche Freiheitstrychler sowie Sympathisanten des Vereins «Sips» («Stopp der illegalen Privatisierung des Staates») gegen die geplante Unterkunft, wie die «Berner Zeitung» berichtete. Einige waren extra aus Aargau, Schwyz und Zürich angereist und trugen Aufkleber mit Aufschriften wie «Die Firma ‹Schweiz› zieht uns am Nasenring» an ihren Autos.

«Unmut und das Unverständnis riesengross»

Beim Infoabend, bei dem auch Vertreter des Kantons zugegen waren, ging Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann (SVP) auf die Kritikpunkte ein, die sie bereits gegenüber 20 Minuten dargelegt hatte: Die Gemeinde sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden und solle nun allein die Kosten stemmen. Auch diverse Anwohnerinnen und Anwohner äusserten ihr Unverständnis, etwa im Hinblick auf das zahlenmässige Verhältnis zwischen Ausländern und Einheimischen (120 zu 180).

«Ich hatte das Gefühl, dass die Anwesenden sehr verärgert waren. Der Unmut und das Unverständnis sind riesengross», sagte Schönmann am Mittwoch zu 20 Minuten. «Der Kanton gewichtet das Wohlbefinden der Flüchtlinge höher als das der Bevölkerung.» Bei der Infoveranstaltung seien keine Lösungsansätze oder Antworten auf die Fragen der Bevölkerung präsentiert worden. «So ist es schwierig, eine gute Zusammenarbeit zustande zu bringen», so Schönmann.

Was hält die Gemeindepräsidentin davon, dass sie von Freiheitstrychlern und Sips unterstützt wird? «Wenn es so läuft wie gestern mache ich mir keine Sorgen. Ich habe sie nicht eingeladen, aber es gab auch kein Verbot», sagt Schönmann. Sie beziehe sich auf die Meinungsfreiheit und solange sich die Anwesenden an die Regeln halten würden, sei die Veranstaltung für alle offen.

Gemeinderat startet Petition

Nicht alle Wolfisbergerinnen und Wolfisberger sind indes gegen die geplante Asylunterkunft. Sybille Knieper etwa, die in Oberbipp als Pfarrerin arbeitet, setzt sich für die Flüchtlinge ein. Zur Idee einer BZ-Leserin, den Alpenblick auch in Zukunft als öffentliche Beiz zu führen und in Küche und Service Flüchtlinge arbeiten zu lassen, schrieb sie in der Kommentarspalte: «Super Idee! Das wäre innovativ, und die Dorfbevölkerung sowie Wandernde hätten ihr Restaurant noch.» Zur «Berner Zeitung» sagte sie, dass ein Asylzentrum wie in Wolfisberg einen Raum für Begegnungen brauche. Wenn es gelinge, Einheimische und Flüchtlinge miteinander in Kontakt zu bringen, werde sich die Aufregung im Dorf rasch legen.

Der Gemeinderat von Niederbipp hat nun eine Petition gegen die Kollektivunterkunft gestartet – «einfach, um zu zeigen: So läuft es nicht», sagt Gemeindepräsidentin Schönmann zu 20 Minuten. Niederbipp habe bereits von 2016 bis 2018 eine Unterkunft betrieben. «Der Kanton versprach uns, dass wir danach erstmal für ein paar Jahre Ruhe haben. Dieses Verspechen hat er nicht eingehalten.»

