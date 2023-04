Lena Meyer-Landrut musste ihrer Haare abschneiden

Getty Images for ABOUT YOU

Im Herbst präsentierte sich Sängerin Lena Meyer-Landrut mit neuem Look. Sie liess sich die Haare kurz schneiden. Wie sie nun auf ihrer Online-Plattform «Lenaverse» offenbart, sei ihre neue Frisur allerdings keiner freiwilligen Typveränderung geschuldet. Wie die 31-Jährige verrät, habe sie an Long Covid gelitten und sich deswegen die Haare abschneiden müssen.

Lena leidet unter häufigem Long-Covid-Symptom

So verglich das Forscherteam fast 500’000 Erwachsene, die zwischen Januar 2020 und April 2021 an Corona erkrankten, mit rund zwei Millionen Corona-freien Menschen. Dabei stellte sich heraus, dass etwa der Geruchsverlust in der Gruppe der Infizierten 6,5 Mal häufiger aufgetreten sei als in der Gruppe der nicht bestätigten Corona-Infektionen. An Haarausfall leiden vier Mal so viele und Niesen wurde drei Mal häufiger genannt. 2,6 Mal häufiger wurden auch etwa Ejakulationsstörungen bei Corona-Infizierten genannt, wie auch rund 2,3 Mal mehr der Verlust der Libido.