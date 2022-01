Yeliz Koc verliert wegen Aspirin während ihrer Periode viel Blut

«Leute, ihr glaubt es nicht. Es ist wieder so eine typische Yeliz-Aktion. Vielleicht habt ihr Erfahrung damit und könnt mir da weiterhelfen», beginnt die Influencerin ihre Instagram-Story, in der sich die 28-Jährige im Bett ihrer Unterkunft in Sri Lanka zeigt, wo sie eigentlich gerade Ferien geniesst. Seit rund einem Jahr habe sie ihre Tage nun nicht mehr gehabt. Grund dafür waren die Schwangerschaft mit Töchterchen Snow und ein Verhütungsring, den sie danach trug.