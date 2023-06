Frauenfeld: Frau befreit Lamm aus einem Zaun

«Wenn man ein Tier in Not sieht, reagiert man», so Méli Frei, die das Lamm kürzlich aus einem Zaun befreite. Die 41-Jährige war mit ihrer Tochter in Frauenfeld am Spazieren, als sie ein Schaf um Hilfe blöken hörte. «Das Lamm hat sich in einem Zaun verhängt und kam alleine nicht mehr raus», erzählt Frei. Ohne zu zögern, befreite sie das Tierchen.