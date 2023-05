Trübbach : «Ich habe sogar die Hitze gespürt» – Lieferwagen brennt auf Autobahn 

Hier siehst du den brennenden Lieferwagen. News-Scout

Darum gehts Auf der A13 brannte am Dienstagabend ein Fahrzeug.

Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagabend, kurz nach 18.50 Uhr, brannte auf der Autobahn A13 in Richtung Sargans, Höhe Trübbach, ein Lieferwagen auf dem Pannenstreifen. «Schon von weitem hat man eine schwarze Rauchwolke gesehen und es hat stark gerochen», so ein News-Scout, der den Brand auf dem Heimweg sah. Es seien einige Polizisten und Rettungskräfte vor Ort gewesen. «Ich habe sogar die Hitze gespürt, als ich vorbeigefahren bin», so der 21-Jährige.

«Es hat einen Knall gegeben»

Die Kantonspolizei St. Gallen informiert auf Anfrage, dass ein 49-jähriger Mann mit einem Lieferwagen auf der Autobahn unterwegs gewesen sei, als er plötzlich eine Fehlermeldung am Fahrzeug bekommen habe. «Während der Fahrt hat es einen Knall gegeben», so Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Daraufhin sei der 49-Jährige auf den Pannenstreifen gefahren und ausgestiegen. «Dann gab es eine Rauchentwicklung und das Fahrzeug hat zu brennen begonnen», so Schneider.

1 / 2 Am Dienstagabend, kurz nach 18.50 Uhr, hat ein Lieferwagen auf der Autobahn A13 gebrannt. Kantonspolizei St. Gallen Der Fahrer des Lieferwagens konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Kantonspolizei St. Gallen

Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Während der Löscharbeiten musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. «Verletzt wurde niemand», so Schneider. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Strassenbelag nahm Schaden in Höhe von ungefähr 10’000 Franken. Der Brand dürfte auf einen technischen Defekt am Lieferwagen zurückzuführen sein.

