Leserinnen erzählen von ihrem Leben mit Dysmorphie.

«Ich habe ständig Angst, zu dick zu sein oder es zu werden»

Die 21-jährige Anna leidet an körperlicher Dysmorphie. Ihre selbst ernannte Problemzone: ihr Bauch und ihr Gewicht. Die Wahrnehmungsstörungen sind ein häufiges Begleitmerkmal der Essstörungen wie zum Beispiel Magersucht oder Bulimie. Auch die Zürcherin hat damit zu kämpfen: «Ich habe ständig Angst, zu dick zu sein oder es zu werden. Ich kann mich noch genau an das erste Mal erinnern, als ich dachte, dass ich zu dick bin. Ich war 14 Jahre alt. Ich fand, dass ich einen grossen Blähbauch habe und dass ich aufpassen müsse, was ich esse. Ich drückte den Bauch ein und versteckte ihn hinter meinen verschränkten Armen. Ab dem Zeitpunkt wurde es schleichend schlimmer. Heute schwirren dauernd dieselben Fragen in meinem Kopf herum: Wie nehmen mich andere wahr? Habe ich zugenommen? Wie muss ich sitzen, damit ich nicht dick aussehe? Sieht man in dieser Perspektive etwa Speckröllchen? Ich muss mehrmals am Tag in einen Spiegel schauen. Ausserdem vergleiche ich mich stets mit anderen. Nicht mal einen Film kann ich richtig schauen, weil ich die Figur der Schauspielerinnen mit meiner eigenen vergleiche. Wenn ich Frauen in bauchfrei sehe, kann ich nur daran denken, dass ich das nie so anziehen könnte – obwohl ich eigentlich weiss, dass ich schlank bin und das sehr wohl könnte. Diese verzerrte Wahrnehmung ist aber konstant da, es beschäftigt mich sehr, löst auch eine gewisse Panik aus. Ich denke sogar, dass mich Menschen weniger gern haben, weil ich so aussehe, wie ich aussehe.»