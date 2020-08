861 Hundebisse pro Jahr

Laut der Suva passieren jährlich durchschnittlich 560 Unfälle pro Jahr, die auf Hundebisse zurückzuführen sind. In den neusten Zahlen aus dem Jahr 2018 wurden sogar ganze 861 Hundebisse gezählt – ein Rekord in den letzten fünf Jahren.

Noch immer Bissnarbe

Eines dieser Opfer ist Nathalie S. Ihr erster Hundeangriff ging noch glimpflich aus. Der Hund biss die 41-Jährige in den Fuss – doch glücklicherweise durchstiessen seine Zähne ihre Winterschuhe nicht. Die Pöstlerin blieb unverletzt. Der zweite Biss zeichnet sie aber bis heute: Die Zähne des Border Collies hinterliessen eine Narbe an ihrem Bein. «Die Wunde war tief und hat stark geblutet. Ich hatte riesige Schmerzen, der Hund hatte sich durch meine ganze Winterkleidung gebissen.»

Kaum Unterstützung von der Post

Von der Post erhält die 41-Jährige keine Unterstützung: «Ich kann nur selber mit dem Hundehalter sprechen und zu schlichten versuchen.» Nach einem Arztbesuch musste sie bereits am nächsten Tag wieder arbeiten. Sie habe dann einen von der Post organisierten Hundekurs besucht. «Aber die Regeln und Tipps lassen sich in der Praxis nicht umsetzen, die Hunde reagieren trotzdem aggressiv», so die Pöstlerin. Eine Anzeige erstattete die Pöstlerin nicht.

Post: «Hunde sind nicht die wirklichen Gefahren»

Den konkreten Fall kennt die Post nicht. Doch sie dementiert das Hundeproblem der Pöstler: «Entgegen dem landläufigen Klischee sind Hunde nicht die wirklichen Gefahren von Brief- und Paketboten», so Sprecher Oliver Flüeler. Meistens seien Hunde Freunde der Zusteller und empfingen diesen freudig: «Die Zustellenden tragen in der Regel einige ‹Hundegoodies› in der Hosentasche mit.»