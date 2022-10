Oetwil am See ZH : «Habe versucht, ihn wiederzubeleben» – 17-Jähriger stirbt bei Streit

In Oetwil am See ZH kam es am Wochenende zu einer Auseinandersetzung.

Er war bei einem Streit in Oetwil am See ZH schwer verletzt worden. Der 17-Jährige verstarb noch vor Ort.

Bei einem Streit in Oetwil am See starb in der Nacht auf Sonntag ein Mann. Weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Ein News-Scout, der vor Ort war, erzählt gegenüber 20 Minuten: «Wir verliessen um Mitternacht die Chilbi und waren Richtung Zentrum unterwegs. Plötzlich sahen wir einen Jugendlichen bewusstlos am Boden liegen. Er wies Stichverletzungen auf.» Passanten hätten sofort erste Hilfe geleistet: «Zum Glück erlangte der junge Mann das Bewusstsein wieder.»