Ausraster auf A1 vor Gericht - Ex-Polizist rastet aus und muss 1500 Franken Busse bezahlen

Am Freitag s tand der Ex-Polizist vor Gericht. Er wurde vom Bezirksgericht Zürich zu einer Busse von 1500 Franken verurteilt.

Ausgebremst und beschimpft – E in ehemalige r Winterthurer Stadtpolizist musste wegen eines Ausrasters auf der A1 vor Gericht. Der 47-Jährige wurde unter anderem wegen mehrfacher grober Verletzung der Verkehrsregeln sowie Nötigung und Amtsanmassung zu e iner Busse von 1500 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 120 Franken verurteilt. Ebenfalls muss der Beschuldigte dem Geschädigten eine Genugtuung von 500 Franken bezahlen.

Der in der Anklageschrift beschriebene Sachverhalt sei zutreffend und werde durch verschiedene Videoaufnahmen bestätigt, begründete der Richter seinen Entscheid. «Der Beschuldigte hatte keine Berechtigung sich als Polizist auszugeben.» Zudem habe er sich während des Verfahrens weder einsichtig noch reuig gezeigt. «W enn jemand bei einem A usraster die ganze S taatsmacht vorgibt und jemanden derart angeht , kann erwarte t werden, dass man einen solchen absolute n F ehltritt eingesteht.»

Dienstausweis aus dem Fenster gehalten

Der 47-jährige Familienvater fuhr im September 2019 auf der A 1 in Richtung Zürich. Laut der Anklageschrift habe er mehrere gefährliche Manöver durchgeführt, nachdem ein Citroën «einigermassen knapp» vor ihm auf die Überholspur wechselte. Er habe das Auto mehrmals überholt und seinen Dienstausweis mit der Aufschrift « Polizei » aus seinem fahrenden Auto gehalten. Später habe er den Citroën-Fahrer zum A bbremsen gezwungen, sei ausgestiegen und habe ihn durch die offene Scheibe beschimpft. Nachdem ein Video des Vorfalls viral gegangen war, wurde der ehemalige Stadtpolizist suspendiert. Daraufhin hat der 47-Jährige gekündigt.

«Hätte niemals jemanden durch meine Fahrweise gefährdet»

An der Verhandlung am Freitag sagte der Ex-Polizist, dass er den Strafbefehl vor Gericht zog, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. «Ich war 19 Jahre lang Polizist. Ich hätte niemals jemanden durch meine Fahrweise gefährdet.» Der Privatkläger hingegen habe mit seine m «Ausscheren» den Beschuldigten und seine Familie in Gefahr gebracht . «Anschliessend hat er mir noch den Mittelfinger gezeigt. Das hat mich provoziert.» Bis zum Anhalten sei der 47-Jährige überzeugt gewesen, dass er als Polizist zu seinem Verhalten berechtigt sei. «Ich fühlte mich verpflichtet die Sachlage vor Ort zu klären.»