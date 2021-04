via REUTERS

Chauvin hatte am 25. Mai 2020 George Floyd minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl dieser mehrfach klagte, er bekomme keine Luft.

Seit Montag findet vor einem vor Gericht in Minneapolis der Prozess gegen den angeklagten Polizisten Derek Chauvin statt.

Im Strafprozess um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd wurden am Mittwoch die Aufnahmen der Bodycams der Polizisten gezeigt, die an Floyds Festnahme am vergangenen 25. Mai beteiligt waren.