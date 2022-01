Mein Horrordate - «Ich habe vergessen, dass ich mit meinem Date schon Sex hatte»

Isabelle (21) fängt beim Date mit Tom an zu weinen – weil er sich nicht an die gemeinsame Nacht zu erinnern scheint. Illu: Anna Deér

«Ich liebe Dating-Apps. Es ist so cool, wie einfach man sogar während einer Pandemie so viele neue Menschen kennenlernen kann. Ich nutze sie seit ich 18 bin und, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal ein bisschen exzessiv. Zeitweise habe ich mich jede Woche mit mindestens zwei Frauen getroffen.

Dazu muss man aber sagen, dass das meine wilde Partyzeit war, da habe ich sowieso oft über die Stränge geschlagen. Während des Lockdowns habe ich aber gemerkt, dass es ganz angenehm ist, nicht jedes Wochenende übertrieben Party zu machen und deswegen suche ich jetzt jemanden, der es auch ein bisschen gemütlicher angehen will.

«Ich dachte, ich habe Isabelle vielleicht auf Instagram schon mal gesehen…»

So habe ich auch mit Isabelle (21) gematcht: Sie steht, wie ich, auf Superhelden-Filme, liest und kocht aber auch sehr gerne und mag die Natur und Reisen. Zwar kam mir die Frau auf den Fotos entfernt bekannt vor, Isabelle ist aber auch mega hübsch und ich dachte, sie sei vielleicht Influencerin und ich hätte sie auf Instagram oder so schon gesehen.

Unser Gespräch war ein bisschen seltsam, aber sind das nicht alle ersten Gespräche auf solchen Plattformen? Im Nachhinein ist mir dann auch klar geworden, warum es komisch war: Isabelle hat Dinge über mich gewusst, die nicht in meinem Profil standen. Aber ich war so hin und weg von ihrem Gesicht und den schönen blonden Haaren, dass ich das irgendwie nicht realisiert habe.

«Isabelle schaut mich ständig so erwartungsvoll an»

Unser Date findet in einer Bar statt. Wir treffen uns vor der Tür, umarmen uns und Isabelle schaut mich total erwartungsvoll an. Mist. Hätte ich Blumen mitbringen sollen oder so? Macht man das heute noch? Nach einigen Floskeln gehen wir rein, setzen uns an die Bar und bestellen etwas zu trinken.

Das Gespräch läuft gut, auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass Isabelle irgendwas erwartet. Wir sprechen über unsere Erwartungen und ich erwähne, dass ich bisher ein echtes Partytier war und viel gefeiert habe, jetzt aber etwas Ernsteres suche.

«Und dann fängt sie plötzlich an zu weinen!»

Nach diesem Statement zittert Isabelles Lippe plötzlich so verdächtig. Oh nein. Habe ich etwas falsches gesagt? Ich frage sie, ob alles okay sei – und dann fängt sie plötzlich an zu weinen! Shit! Ich möchte sie trösten, aber Isabelle schiebt mich nur weg und schaut mich, mit Tränen, wütend an.

«Du bist so ein Idiot, Tom. Kannst du dich echt nicht an mich erinnern? Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr einen One Night Stand! Ich habe dir meine Nummer dagelassen und du Ar*** hast dich einfach nicht mehr gemeldet! Als wir gematcht haben, dachte ich, du hast deine Meinung vielleicht geändert. Aber nein, du hast einfach nur so viele Frauen gev***, dass du mich vergessen hast!»

«Ich schäme mich in Grund und Boden»

Und mit diesen Worten stürmt Isabelle aus der Bar und ich sitze dort, wie bestellt und nicht abgeholt und schäme mich in Grund und Boden. Jetzt, da es Isabelle gesagt hat, erinnere ich mich dunkel an einen sehr trinkfreudigen Abend, an dem ich mit einer schönen Blondine gematcht und sie anschliessend mit nach Hause genommen habe. Ich habe mich versucht, bei ihr zu entschuldigen, aber sie hat mich blockiert.

Isabelle, es tut mir so leid. Es liegt nicht an dir. Ich bin einfach ein Vollidiot.

*Namen geändert

