Pratteln BL: «Ich habe verhindert, dass das Feuer auf weitere Lastwagen übergriff»

Ein LKW-Fahrer (42) packte einen Feuerlöscher und verhinderte so Schlimmeres.

Am Freitagabend brannten bei einer Autobahnraststätte mehrere Lastwagen.

Bei einer Raststätte bei Pratteln BL sind in der Nacht auf Samstag zwei Lastwagen aus bisher ungeklärten Gründen komplett ausgebrannt . Auch am Morgen danach zeigt sich vor Ort noch ein Bild der Zerstörung. Ein LKW-Fahrer (42) aus Nordmazedonien war gestern beim Brand hautnah mit dabei. Wie er gegenüber 20 Minuten erzählt, sitzt der Schock noch tief. «Ich habe kaum geschlafen. Es war schrecklich. Das Feuer hat sich blitzschnell ausgebreitet.»

Als sich der Brand ausbreitete, entschied sich der 42-Jährige einzugreifen. Zwei Lastwagen seien nicht mehr zu retten gewesen. «Aber auch mein LKW fasste Feuer. Da packte ich den Feuerlöscher und begann den Brand meines Wagens zu löschen.» So habe er verhindern können, dass sich das Feuer noch auf weitere parkierte Lastwagen ausweitete. «Fünf weitere Wagen sind deshalb glücklicherweise verschont geblieben.»

«Der Fahrer sah mitgenommen aus»

Auch ein deutscher Fahrer war zum Zeitpunkt des Brandes bei der Raststätte. «Ich wollte in einem Restaurant etwas essen, als plötzlich Chaos ausbrach», sagt der 46-Jährige. Die Angestellten der Fast-Food-Kette hätten ihn und die restlichen Kundinnen und Kunden rausgebeten und an einen sicheren Ort begleitet. Danach sei alles schnell gegangen. «Die Feuerwehr traf ein und löschte den Brand in rund einer Stunde.» Ein Krankenwagen habe dann den betroffenen Fahrer abgeholt. «Er sah mitgenommen aus», sagt der LKW-Fahrer.