«Ich habe versagt» – so äussert sich Kylian Mbappé nach Fehlschuss

Im einsamsten aller Momente erinnerte Kylian Mbappé an den grossen Zinédine Zidane. Mit gesenktem Kopf, den Blick ins Nichts, verliess der 22-Jährige den Innenraum der Arena Națională von Bukarest, in der andere feierten. Wie einst auf Zidane nach dessen Platzverweis im verlorenen WM-Final 2006 lastete der Schmerz der fussballverrückten Franzosen auf ihm allein. «Das Einschlafen wird schwierig sein, aber leider sind es die Höhen und Tiefen dieses Sports, die ich so sehr liebe.» Nun sei es wichtig, «noch stärker aufzustehen», schrieb Mbappé spät in der Nacht nach dem EM-Aus des Weltmeisters gegen die Schweiz im hochspannenden Achtelfinal von Bukarest in den Sozialen Medien. Und: «Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt.»