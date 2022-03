3 mit Sex  - «Ich habe versehentlich eine Sex-Massage gebucht»

1 / 4 Lars hat eine Sex-Massage bekommen, dabei hat er doch eine normale gebucht – oder? Illu: Anna Deér Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und wilder Single, der gut mit Hammer und Nägeln umgehen kann. Insgeheim hat Lars aber genug davon, inner- und ausserhalb des Betts immer den aktiven Part zu übernehmen. Illu: Anna Deér Bruce Er ist ein bekannter Musiker, gilt als heterosexuell. Bruce wird auf der Strasse erkannt und empfängt Journalistinnen und Journalisten für Homestorys. Er datet öfter Männer als Frauen und muss aufpassen, dass ihn seine Groupies nicht ertappen. Illu: Anna Deér

Darum gehts Paul macht Lars an einer Party neugierig auf eine angebliche Spezialmassage. Lars ist kein Esoteriker, aber er sagt zu.

Timon ist skeptisch, möchte seiner Eifersucht aber nicht freien Lauf lassen.

Der Masseur empfängt Lars in einer Toga und barfuss.

So ein Gefühl hatte Lars noch nie – ob er Timon davon wohl erzählt?

Neulich an der Home-Party eines Bekannten habe ich Paul wieder mal gesehen. Er ist so ein Geistmensch: Er fällt kaum auf, ist aber immer dabei. Weil ich eine Pause vom Tanzen in der Küche brauche, setze ich mich zu ihm auf die Couch. «Na Paul, wie gehts dir so?» Paul riecht nach ätherischem Öl. Er erzählt mir von seiner neuen Ausbildung als Masseur, und dass er jetzt nebst Lomi-Lomi-Massage und Kräutertherapie auch eine ganz «spezielle Art der Massage» anbietet.

Ich höre Paul nicht wirklich zu. Ich bin total unesoterisch. Aber ich halte das Gesprächsthema aufrecht. Als ich mich später auf den Heimweg mache, sagt Paul: «Also falls du mal Lust auf eine Massage hast, kannst du dich jederzeit melden». «Jaja sicher, gerne doch. Tschü-hüüüs», antworte ich händefuchtelnd und torkle nach Hause.

«Namasté, Lars!»

Ein paar Tage später schreibt mir Paul: «Du hast ja erwähnt, dass du an einer Massage interessiert bist. Wie sieht es bei dir nächsten Sonntag aus?» Eigentlich habe ich keine Lust, viel Geld für eine Massage auszugeben. Aber weil ich Paul kenne, und «ja» gesagt habe, buche ich einen Termin. «Ausserdem ist Paul frisch ausgebildet und braucht jeden Kunden dringend», rechtfertige ich mich gegenüber meinem Freund Timon, als ich ihm vom Massagetermin erzähle. Timon ist skeptisch: «Aber Lars! Ist es nicht unseriös, sich von Bekannten massieren zu lassen? Der steht doch auf dich.» Ich verneine: «Zwischen Paul und mir herrscht null erotische Tension.» Und weil Timon nicht eifersüchtig sein will, lässt er das Thema sein.

Als Paul mir am Sonntagnachmittag die Türe öffnet, trägt er eine Toga und ist barfuss. Räucherstäbli-Duft schlägt mir entgegen. Ich muss husten, als ich in Pauls Wohnung trete. «Namasté, Lars!» Paul nimmt mich in den Arm. Der Massagetisch steht kerzenbeleuchtet in der Ecke eines Zimmers am Ende des Flurs. Die Wohnung ist stark geheizt. Ich muss aufpassen, dass ich mit meinen Stiefeln nicht auf Pauls nackte Füsse trete. Nach einer kurzen Besprechung über meinen Körperzustand gehen wir in Pauls Massagezimmer. «Du darfst dich jetzt ganz frei machen.»

In wenigen Minuten verlasse ich meinen Körper

Als ich nackt unter einer feinen Decke auf dem Tisch liege, fängt Paul an, mich zu massieren. «Die Massage ist wirklich saugut», ist mein letzter Gedanke, bevor ich in einen Dämmerzustand trete. Pauls Hände gleiten über meinen Körper. Meinen GANZEN Körper. Es fühlt sich gut an. Paul scheint das zu merken. Seine Hände arbeiten sich an Orte vor, wo sie für eine seriöse Massage nicht hingelangen dürften. Wenige Minuten später verlasse ich meinen Körper. Ich scheine zu schweben! Ein kosmischer Orgasmus überrollt mich und ich stöhne. Nachdem ich gekommen bin, massiert mich Paul noch etwas weiter. So, als sei nichts gewesen.

Als die Massage fertig ist, bedanke ich mich bei Paul, zahle und verabschiede mich rasch. «Falls du mal wieder die Spezialmassage willst, kannst du dich jederzeit bei mir melden.»

Es war ein sehr schönes Erlebnis – obwohl ich überhaupt keine erotischen Gefühle für Paul habe. Und einer der besten Orgasmen meines Lebens. Timon erzähle ich vorerst von der Massage nichts, buche aber auch keine weiteren Termine. Irgendwann werde ich es Timon erzählen und ihm eine Massage bei Paul schenken. Namasté!

Habt ihr auch so ähnliche Erfahrungen gemacht oder bin ich der einzige? Schreibt mir unter onelove@20minuten.ch.

Drei mit Sex Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so und auch einige Angaben sind geändert. Wahr ist aber, dass sie leidenschaftlich gern durch die Keller und Clubs der besten Stadt dieses Landes tanzen. Die drei Singles lieben Techno, Rührei und die stabilen Betten ihrer WG. Und sie wissen: Falls sie sich je zu dritt darin vergnügen, ist das das Ende von allem – oder der Beginn von etwas noch Grösserem. 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihren Abenteuern.