«Ich habe Georg auf eine heute fast unübliche Weise kennengelernt: Beim Zugfahren. Vor Corona bin ich jeden Morgen in den gleichen Zug gestiegen und habe dort einen wirklich hübschen Mann gesehen. Irgendwann sind wir auch ins Gespräch gekommen und ehe ich mich versah, hatten wir ein Date ausgemacht.

«Sowas ist mir wirklich noch nie passiert!»

Ich möchte gerne zuerst sagen, dass ich eine gute Köchin bin und mir sowas wirklich noch nie passiert ist. Und ich schwöre, ich habe alles richtig gekühlt und war auch sorgfältig mit den Schneidebrettchen und so weiter. Das hat aber alles nichts genützt, aber dazu komme ich noch.

Ich koche für Georg Spaghetti Vongole, weil wir beide Pasta und Meeresfrüchte mögen. Die Muscheln sahen gut aus, haben normal gerochen, alles soweit okay. Georg ist von meinen Kochkünsten auch angemessen begeistert und der Abend ist wunderschön. Nach dem Essen setzen wir uns aufs Sofa, reden und irgendwann kommt es endlich zu einem Kuss.

«Beim Knutschen wurde mir plötzlich übel»

Wir knutschen auf dem Sofa rum, alles ist wunderschön, als mir plötzlich ein bisschen übel wird. Und dann innert kürzester Zeit so richtig, richtig schlecht. Ich renne aufs Klo, um mich zu übergeben und schäme mich schon in Grund und Boden. Kurz darauf höre ich aber Würgegeräusche aus der Küche – Georg hat es auch erwischt. Mist.

Den Rest des Abends haben wir über verschiedene Schüsseln gebeugt verbracht. Er ist dann irgendwann nach Hause und ich am nächsten Tag zum Arzt: Es ist eine Lebensmittelvergiftung. Mir war das so unfassbar unangenehm, aber Georg hat sehr nett reagiert. Er meinte nur, dass das Essen echt gut war und ich auch nichts dafür kann – und dass er mich gerne wiedersehen würde. Georg und ich waren danach fast ein halbes Jahr zusammen, bis wir gemerkt haben, dass es doch nicht ganz so perfekt passt.