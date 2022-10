Max Eberl : «Ich habe viel geweint» – Topmanager schiesst nach Burnout gegen Ex-Club

Er selbst sei mit sich «im Reinen», ergänzte der künftige Sport-Geschäftsführer von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig: «Wenn ich irgendwann wieder ins Gladbacher Stadion komme, kann mir keiner nehmen, was ich dort geleistet habe und was wir zusammen erreicht haben. Ich kann dort allen Menschen in die Augen schauen. Ob sie es auch können, weiss ich nicht.»

«Dass mir Menschen nach 23 Jahren nicht glauben, kann ich nicht verstehen»

Vor allem der offene Brief des Gladbacher Fanprojekts, in dem unter anderem Zweifel an Eberls Ehrlichkeit bezüglich seiner Erschöpfung erhoben wurden, traf den Manager sehr. Die Enttäuschung über seinen Wechsel ausgerechnet zu RB Leipzig könne er verstehen, «aber nicht, dass mir Lügen und Theaterspiel vorgeworfen wird – und dass der Club so etwas nicht umgehend zurückweist». Ihn enttäusche es «sehr, dass Menschen, mit denen ich 23 Jahre lang fast täglich zusammengearbeitet habe, mir nicht glauben. Das kann ich nicht verstehen».