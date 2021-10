Sucht nach Selbstbefriedigung – «Ich habe vier Mal am Tag onaniert»

«Ich hatte ein verzerrtes Bild davon, wie ich zum Orgasmus komme»

«Ich weiss, dass ich süchtig war»

«Ich habe Angst, dass ich nur noch mit einem Vibrator kommen kann»

Es ist so weit gekommen, dass ich jeden Tag masturbiere, manchmal habe ich sogar mehrmals am Tag das Verlangen danach. Normal finde ich das nicht und ich kann es auch nicht verstehen. Ich empfinde es als besorgniserregend, denn es scheint so, als könne ich gar nicht mehr einschlafen, ohne vorher masturbiert zu haben. Das Problem ist, dass ich einen Vibrator nutze und das Gefühl habe, dass ich damit den Bezug zur Realität verliere . Ich befürchte, am Ende nur noch mit dem Sexspielzeug kommen zu können und keinen Spass mehr an einem echten Penis zu finden . Da ich seit längerer Zeit keinen Sex mehr hatte und auch in absehbarer Zeit keinen Sex haben werde, kann ich es schlecht einschätzen. Dennoch weiss ich, dass ich einen Gang zurückschalten sollte, will aber gleichzeitig das Glücksgefühl nicht verlieren. »