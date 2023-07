Werbetexterin verliert wegen Künstlicher Intelligenz ihren Job

Mittlerweile bieten fast alle der grössten Tech-Unternehmen ein Sprachmodell basierend auf Künstlicher Intelligenz an. OpenAI veröffentlichte ChatGPT, Google hat Bard , Microsoft gab der Suchmaschine Bing ein KI-Upgrade und der Facebook-Konzern Meta kündigte Llama 2 an. Alles Modelle, die darauf spezialisiert sind, umfassende Texte zu erzeugen. Emily Hanley, eine Werbetexterin aus Los Angeles, hat dadurch nun ihren Job verloren, wie sie sagt.

Darum erhält Hanley keine Kunden-Aufträge mehr

In einem Interview mit Businessinsider.com erzählt die 31-Jährige, wie sich ihre Karriere in den letzten Monaten entwickelt hat. Sie habe für viele Jahre Partnerschaften gehabt, die ihr ermöglichten, Vollzeit als Freelance-Werbetexterin zu arbeiten, sei das auf Webseiten, Marketing-Kampagnen oder Social Media. «Ich hatte keine Luxusjacht in Capri, konnte aber gut davon leben», erzählt sie im Interview.