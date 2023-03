Starker Verkehrslärm schlägt auf die Psyche: Betroffene erzählen.

Eine neue Studie des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH) hat aufgezeigt, dass das Suizidrisiko steigt, wenn Menschen zu Hause hohem Verkehrslärm ausgesetzt sind. Laut den neuesten Zahlen des Bundesamts für Umwelt ist am Tag jede siebte und in der Nacht jede achte Person an ihrem Wohnort von schädlichem oder lästigem Strassenverkehrslärm betroffen. Wie belastend das sein kann, zeigt eine Umfrage in der 20-Minuten-Community.