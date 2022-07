«Ich durfte den Namen meines kroatischen Mannes nicht benutzen»

S. Lovrekovic (21): «Ich bin Schweizerin und seit drei Jahren mit einem Kroaten verheiratet. Bei der Hochzeit habe ich mir keine Gedanken über meinen zukünftigen ausländischen Namen gemacht. Ich stehe zu meinem Mann. Nun werde ich überall als Ausländerin angesehen. In einem Geschäft, in dem ich als Coiffeuse arbeitete, musste ich auch nach meiner Hochzeit meinen Ledignamen benutzen. Der Chef sagte, viele Kunden akzeptierten mich sonst nicht. Bei der Jobsuche habe ich viele Absagen erhalten. Auch wenn ich im Dorf draussen etwas mache, höre ich Sprüche wie: ‹Sie hat halt einen Ausländer und muss deshalb alles selber erledigen.› Mittlerweile bin ich selbstständig.»

«Gehen Sie heim»

Imed Mimouni (43): «Vor vier Jahren habe ich im Callcenter von Cablecom gearbeitet. Ich war in der Inbound-Abteilung. Kunden haben uns angerufen, nicht wir sie. Was ich an Rassismus erlebt habe, kannte ich aus meinen insgesamt 17 Jahren in der Schweiz nicht ansatzweise. Einige Kunden begannen zu schimpfen oder hängten auf, wenn sie nur schon meinen tunesischen Namen hörten. Oft verlangten Anrufer einen Schweizer. Sprüche wie ‹Wir sind hier in der Schweiz› oder ‹Gehen Sie heim› gab es oft. Zu 90 Prozent kamen sie von älteren Leuten. Nach drei Monaten konnte ich nicht mehr und habe gekündigt. Es hat mich auch privat und im Umgang mit meiner Familie belastet. Von den Chefs gab es keine Unterstützung. ‹So ist der Schweizer›, hiess es. Nach sechs Monaten habe ich Cablecom verlassen. Mittlerweile arbeite ich glücklich in einem Job ohne Kundenkontakt.»