Shopping-Wahnsinn dank sozialen Medien - Ich hab’s auf Tiktok gesehen! Leere Regale wegen einer App

Von Mascara über Sport-Leggings und Zara-Jeans zu Putzmittel

Jedes Produkt kann vom Hype erfasst werden, was für die Unternehmen natürlich ein Marketingtraum ist. Die Maybelline-Skyhigh-Mascara wurde auf Tik t ok von diversen Usern getestet und es wurden spektakuläre Vorher-Nachher-Ergebnisse gezeigt. Bei dem ominösen «Pink-Stuff» handelt es sich um ein Putzmittel, welches anscheinend alle Flecken entfernt und unvergleichbare Resultate verspricht. Die #cleantok Community, eine Subkultur auf Tik t ok, welche sich gerne Putzhacks und Putzvideos anschaut, hat die pinke Paste so viral gehen lassen, dass es vom Algorithmus sogar Userinnen und User vorgeschlagen wurde, welche sich sonst gar nicht mit ähnlichem Content beschäftigen. Und wie 20 Minuten bereits berichtet hat, ist Anfang 2021 das #bakedfetapasta Rezept der finnischen Food-Bloggerin Jenni Häyrinen so durch die Decke gegangen, dass in Finnland der Feta-Käse teilweise tatsächlich ausverkauft war, wie Die Presse berichtet.