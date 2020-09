Cancellara über WM-Bronze«Ich hätte beinahe mein Smartphone weggeworfen»

Marc Hirschi mit der Bronzemedaille bei der Siegerehrung nach dem WM-Strassenrennen in Imola.

Es war eine gigantische Leistung von einem junge n Athleten, der seine eigene Geschichte schreibt. Marc verblüfft immer wieder und machte das auch in Imola. Vor eineinhalb Monaten sprach noch niemand gross von ihm und jetzt ist er in aller Munde.

Fabian Cancellara, was sagen Sie zur Leistung von Marc Hirschi im WM-Strassenrennen?

Mit 22 Jahren ist er noch jung. Aber er hat enorme Qualitäten. Nun gilt es, weiter hart zu arbeiten, reifer und mit dem Lernprozess noch stärker zu werden. Er ist aber bereit, für das was noch kommt.

U2 3 -Weltmeister 2018. 3 . Rang beim Eintagesrennen in San Sebastian 2019. Top-Leistungen bei seiner ersten Grand-Tour-Teilnahme dieses Jahr, die er mit einem Etappensieg krönte. Zum kämpferischsten Fahrer der Tour de France gewählt – zu was ist Marc Hirschi noch fähig?

Müssen Sie Ihren Schützling nach all diesen Erfolgen auch bremsen?

Hirschi hat bei Sunweb noch ein Jahr Vertrag. Wird er nächste Saison noch mehr Leaderrollen übernehmen?

Die wird er automatisch bekommen. Bei der Tour de France waren die Rollen in seinem Team täglich anders verteilt. Hatte er sie, erfüllte er sie sehr gut. Im WM-Rennen in Imola war er am Sc h luss alleine als Leader unterwegs und erfüllte auch diese Rolle sehr gut.