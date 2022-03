Basel – «Ich hätte die CO2-Pistole als echt eingestuft»

Welche ist die echte? Die Baser Kantonspolizei hat die Waffe links auf dem Bild an der Fasnacht konfisziert.

An der Fasnacht konfiszierte die Polizei bei einem Betrunkenen eine Softairwaffe.

Der Basler iCop Raphael Schneider berichtet auf Social Media regelmässig aus seinem Polizei-Alltag. Dort berichtete er am Wochenende von einer Waffenbeschlagnahmung während der Fasnacht. Seine Kollegen hätten am Fasnachtsdienstag einen Einsatz zugewiesen erhalten wegen einer betrunkenen Person. Der Mann habe auf dem Trottoir gelegen und sei kaum mehr ansprechbar gewesen. Um seine Identität abzuklären, habe man seine mitgeführte Tasche und Kleidung durchsucht. Dabei stiessen die Polizisten auf eine CO2-Pistole.

Was sagt Schneider selbst? «Ich hätte die CO2-Pistole auch als echt eingestuft», sagt er. Für seinen Post hat er in einem Bild seine eigene Dienstwaffe als Referenz neben die Fake-Pistole gelegt. «Man sieht an den Markierungen auf der rechten Seite, dass es keine echte Feuerwaffe ist, aber auf den ersten Blick, auf Abstand und im Stress unmöglich zu sehen», bringt ein User auf Instagram das Problem auf den Punkt. «Bezüglich der Bedrohungswirkung ist eine Softairwaffe deshalb einer echten Waffe gleich zu stellen», hält die Schweizerische Kriminalprävention fest.