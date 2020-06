vor 44min

Anja Leuenberger im Interview

«Ich hätte die Täter sofort anzeigen sollen»

Neun Jahre nach ihrer zweiten Vergewaltigung findet Anja Leuenberger den Mut, darüber zu sprechen. Im Gespräch mit 20 Minuten schildert sie, was genau passierte, wie es ihr heute geht und warum sie die Männer nicht anzeigt.

von Katja Fischer

1 / 10 Model Anja Leuenberger will nicht mehr länger schweigen und spricht offen über zwei Vergewaltigungen. Foto: Instagram «Ich habe in meiner Branche in jungen Jahren mehrmals sexuelle Übergriffe erlebt», offenbarte Anja Leuenberger am Wochenende erstmals. Instagram In einem englischsprachigen Buch verarbeitet sie die Geschehnisse: «The Depths of My Soul» heisst ihr persönliches Werk mit Gedichten, das soeben erschienen ist. Instagram

Darum gehts Anja Leuenberger (27) wurde als Teenager zweimal vergewaltigt.

Die traumatischen Erlebnisse verarbeitet sie jetzt in einem Buch.

Im Interview schildert sie offen, was ihr widerfahren ist.

Ausserdem sagt sie, warum sie die Täter nicht anzeigt und keine Namen öffentlich macht.

Leuenberger lebt in New York und gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Models.

Vor drei Tagen hast du deine Vergewaltigungen öffentlich gemacht. Wie geht es dir?

Ich bin erleichtert, es ist befreiend. Aber natürlich auch sehr intensiv, weil das Erlebte wieder sehr präsent i st . Ich hatte meinen Instagram-Eintrag zwar schon lange geplant, aber bevor ich «Posten» drücken konnte , musste ich trotzd e m zuerst mal t ief durchatmen.

Wie waren die Reaktionen?

Es gab wahnsinnig viele Nachrichten auf Instagram und per Whatsapp . Hunderte Menschen haben sich gemeldet . Sie bedanken sich , beglückwünschen mich für diesen Schritt oder erzählen von eigenen Erfahrungen. Ich bin positiv überfordert.

Gabs auch negative Stimmen?

Ja, und damit habe ich gerechnet . Einige können nicht verstehen, warum ich die Täter nicht anzeige. Oder warum ich die Namen nicht oute . Sie können das nicht nachvollziehen, weil sie es selber nicht erlebt haben.

Woher soll ich denn jetzt noch die Beweise hernehmen? Es gibt keine mehr. Anja Leuenberger

Warum verzichtest du auf eine Anzeige?

Weil es nichts mehr bringt. Ich habe das schon mehrmals bei anderen Frauen miterlebt, die ihre Täter vergeblich zur Rechenschaft ziehen wollten. Das fand ich auch sehr mutig. Aber Jahre nach der Tat kannst du kaum mehr etwas dagegen unternehmen. Woher sollte ich denn jetzt noch die Beweise nehmen? Es gibt keine mehr.

Du meinst, du hättest sofort reagieren müssen?

Ja. Ich wünschte, ich hätte damals den Mut gehabt. Beim ersten Mal habe ich es aber verdrängt, und beim zweiten Mal schämte ich mich zu sehr. Es war eine andere Zeit: Erst seit #MeToo vor etwa zwei Jahren wird vermehrt öffentlich über sexuellen Missbrauch in der Branche gesprochen.

Wäre es nicht gerade deshalb wichtig, mit einer Anzeige zumindest ein Zeichen zu setzen? Und im besten Fall weitere Frauen vor Übergriffen zu bewahren?

Ich weiss, dass beide Täter bestraft wurden, denn ich war nicht der einzige Fall. Das gibt mir Genugtuung. Meine Stimme will ich jetzt mit meinem Buch und meiner Social-Media-Reichweite erheben und anderen Betroffenen helfen.

Du hattest schon lange vor, ein Buch zu schreiben. Warum hast du es genau jetzt getan?

Der Grund ist einfach: Ich hatte wegen der Corona-Isolation viel Zeit. Endlich konnte ich keine Ausreden mehr bringen, nicht mehr davonlaufen. Der Zeitpunkt war perfekt.

Wie war der Schreibprozess?

Sehr emotional. Ich musste zwischendurch immer wieder mal ein paar Tage Pause machen. Aber es war auch sehr aufbauend, ich habe mich schon lange nicht mehr so stark gefühlt. Es fiel mir erstaunlich leicht, darüber zu schreiben.

Wie kam es damals zu den Vergewaltigungen?

Bei der ersten war ich 15, es passierte in einem Zürcher Club. Plötzlich zog mich ein Typ in einen Nebenraum. Es ging alles sehr schnell. Ich erinnere mich auch nicht mehr an alles, ich habe so viel verdrängt.

Kanntest du den Mann?

Nein. Beim zweiten Mal aber schon, er war aus dem Fashion-Business. Ich war 18 und mit anderen Models und Leuten aus der Branche zu einem Dinner eingeladen. Er drückte mich an eine Wand und hat mich so fest gewürgt, dass ich fast in Ohnmacht fiel.

Es passierte in einem öffentlichen Restaurant. Aber niemand hat reagiert. Anja Leuenberger

Das alles geschah im Restaurant?

Ja, es passierte in der Öffentlichkeit. Es sind auch Leute an uns vorbeigegangen, aber niemand hat reagiert. Es fühlte sich wie in einem Film an. Ich war schockiert, bin weggerannt und habe danach stundenlang geduscht. Und ich habe mir die Schuld gegeben: Habe ich einen zu kurzen Rock getragen? War ich zu nett? Diese Schuldgefühle plagten mich noch lange.

Wie hast du das Erlebte verarbeitet?

Erst einmal gar nicht. Ich flüchtete zurück in die Schweiz. Dann flog ich für zwei Monate für Modeljobs nach Japan. Ich habe es verdrängt. Und ich litt jahrelang unter extremen Panikattacken, weil ich so stark gewürgt worden war. Vor dem Fliegen passierte mir das öfters, weshalb ich auch schon einige Flüge verpasst habe.

Wann konntest du dich öffnen?

Erst drei Jahre später habe ich mich meinem damaligen Freund anvertraut, da war ich 21. Und irgendwann meinem Mami und meiner Schwester. Am meisten Respekt hatte ich davor, es meinem Vater zu erzählen. Alle hätten nicht besser reagieren können, sie zeigten viel Verständnis. Ich wünschte, ich hätte es ihnen schon früher gesagt.

Rätst du das anderen Betroffenen?

Unbedingt! Sprecht darüber, auch wenn es extrem schwer fällt. Je mehr ihr darüber redet, desto mehr könnt ihr verarbeiten. Und schämt euch nicht, in die Therapie zu gehen. Das hat mir ebenfalls sehr geholfen. Ausserdem meditiere ich viel, das hilft gegen die Panikattacken.

Wie kommst du heute mit dem Erlebten klar?

Meistens gut. Es gibt aber Situationen, in denen es mich einholt. Zum Beispiel, als ich kürzlich am späteren Abend mit meinem Hund im Park war und mir ein Mann nachlief. Das sind Trigger-Momente, die mein Herz zum Rasen bringen. Und in engen Räumen fühle ich mich bis heute unwohl. Letztes Jahr überwältigte mich an einem Geburtstagsfest wieder eine Panikattacke.

Kann man jemals damit abschliessen?

Mir ist klar, dass mich das Ganze ein Leben lang begleiten wird. Aber es macht mich stärker, und ich will nicht mehr länger schweigen.