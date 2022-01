Britney Spears attackiert auf Instagram ihre Mutter und ihre Schwester

Jamie Lynn ist verärgert und beunruhigt

Und auch Britneys Mutter Lynne kommt in dem Post nicht gut weg. So schrieb sie weiter: «Meine Mutter nahm Schmerzmittel und konnte sich kaum im Haus unterhalten, weil sie und mein Vater sich getrennt hatten. Sie war mehr durcheinander als alles andere.» Sie erinnere sich, dass Lynne (66) während eines Gesprächs auf dem Boden sass und nicht mehr aufstehen konnte. «Es tut mir leid Jamie Lynn, ich war nicht stark genug, um zu tun, was ich hätte tun sollen. Ich hätte dir und Mama ins verdammte Gesicht schlagen sollen», fügt sie an.