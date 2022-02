Olympia 2022: Nach Schockmoment an Olympia spricht Irene Cadurisch

Am Mittwoch war der Schock gross.

Mittlerweile ist sie zurück in der Schweiz und hat sich auf Insta zu Wort gemeldet.

Die Schweizer Biathletin Irene Cadurisch brach in Peking zusammen.

Die Schweizer Biathletin Irene Cadurisch hat sich nach ihrem Zusammenbruch bei den Olympischen Winterspielen zu Wort gemeldet. Die 30-jährige Bündnerin, die mittlerweile in der Schweiz zurück ist, schreibt auf Instagram unter einem Foto, das sie bei ihrem Zusammenbruch zeigt: «Ich habe alles gegeben, was ich hatte! Es war mein Traum und mein Ziel, an Olympia für die Schweiz zu starten. Ich hätte mir nie vorstellen können, die Ziellinie nicht zu überqueren und mein ganzes Team zu enttäuschen.»