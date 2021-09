Michael Schumacher - Neue Netflix-Doku über das Leben der Formel-1-Legende

Netflix-Doku «Schumacher» : «Ich hätte nie im Leben gedacht, dass Michael etwas passieren kann»

Eine neue Doku auf Netflix beschäftigt sich mit dem Leben von Formel-1-Legende Michael Schumacher. Erstmals spricht dabei auch seine Frau über die Zeit nach dem Skiunfall ihres Ehemannes.

Corinna Schumacher kann die Tränen nicht zurückhalten. Die Erinnerung an den Schicksalstag vor fast acht Jahren, als Michael Schumacher schwer beim Skifahren verunglückte, bewegt die Ehefrau des Formel-1-Rekordweltmeisters tief. «Ich habe nie dem lieben Gott einen Vorwurf gemacht, warum das jetzt passiert ist. Es war einfach richtig Pech. Mehr Pech kann man im Leben nicht haben», sagt die 52-Jährige mit stockender Stimme in die Kamera. In der Netflix-Doku «Schumacher», die ab 15. September abrufbar ist, gewährt sie erstmals Einblicke in das Leben der Familie nach der Tragödie in den französischen Alpen am 29. Dezember 2013.