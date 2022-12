Fifa WM 2022: «Ich hätte Ronaldo längst aus dem Kader geworfen!»

Cristiano Ronaldo scheint in seinem Heimatland Portugal an Beliebtheit zu verlieren.

«Niemand ist unersetzlich»

Honophrius sieht es von der fussballerischen Seite und findet, dass ein Elfmetertor in drei Spielen für seine Verhältnisse sehr wenig sei. Auch st.galler_espenblock hat eine klare Meinung: «Die Portugal-Spieler sind alle gehemmt, wenn Ronaldo spielt. Dabei hätten sie so ein Potenzial auch ohne ihn.»

Genauso sieht es köpeli: «Ein Star in der Mannschaft kann sich auch hemmend auf die übrigen Spieler auswirken, oder sie treten zu viel Verantwortung an ihn ab.»

Leser bernaelgrande geht etwas weiter: «Vergesst Ronaldo, der wird nicht gebraucht.» Auch Mitzi09 findet ihn «überbewertet». Sie schreibt: «Es geht auch ohne ihn!» Und Pilatus9 meint: «Ronaldo will nur den Rekord an WM-Toren! Der Rest ist ihm egal!»

«Der Trainer sollte froh sein, ihn zu haben»

Doch nicht alle Leserinnen und Leser sind gegen den fünffachen Weltfussballer. So meint sevenbro: «Portugal wird ohne Ronaldo untergehen. Er gibt seinen Mitspielern Sicherheit, darum können sie über sich hinauswachsen.» John_twenty_one findet die ständige Kritik an dem Star unfair: «Es scheint einfach so, als sei Ronaldo sowieso immer der Sündenbock.» Longoria schreibt: «Und was ist Portugal ohne Ronaldo? Der Trainer sollte froh sein, ihn zu haben.»