FC Basel: «Ich hätte zehn Spieler ausgewechselt» – Wut ist nach Desaster-Leistung gross

Darum gehts Basel verlor am Donnerstagabend gegen Slovan Bratislava.

Alex Frei war nach der Pleite sichtlich angefressen.

Und auch blue-Experte Philipp Degen sprach Klartext.

FCB-Trainer Alex Frei war nach der Pleite gegen Slovan Bratislava stinksauer. Die 0:2-Pleite in der Conference League gegen den klaren Aussenseiter brachte den Coach so richtig auf die Palme. Der 43-Jährige sprach von «unfassbaren technischen Mängeln» in der ersten Halbzeit. Die Leistung beschrieb er als «nahe an nicht-akzeptabel». Und Frei wurde noch deutlicher. «Wir zeigten heute kein Spiel auf Conference-League-Niveau», so Frei. Die Leistung in der zweiten Hälfte beschrieb er zwar als besser, als gut empfand er sie jedoch auch nicht. Der FCB-Coach: «Mir fällt keine Situation ein, in der wir ein Tor hätten schiessen müssen.»

Die Wut, die Fassungslosigkeit des 43-Jährigen war verständlich. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierte sich der FC Basel desaströs. Nahezu jeder Rotblau-Spieler reihte Fehler an Fehler. Besonders Liam Millar erwischte einen rabenschwarzen Abend, er gewann keinen Zweikampf und stand beim ersten Gegentor ganz falsch. Noah Katterbach meinte nach der Partie: «Ich sagte ihm, dass er mitlaufen soll. Leider machte er das nicht. Das ist aber kein Vorwurf an Liam.» Es sei einfach ein gebrauchter Tag, stellte der junge Deutsche enttäuscht fest.

Die Niederlage ist eine Schmach

Wie unzufrieden Frei mit der Leistung seiner Basler war, zeigte auch seine Aktion zur Pause. So wechselte er vier (!) Spieler ein. Er brachte Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Captain Fabian Frei, Kasim Adams und später auch noch Bradley Fink. Für Ex-FCB-Star Philipp Degen fast zu wenig. Im blue-Studio meinte dieser sarkastisch: «Ich glaube, ich hätte zehn Spieler ausgewechselt.» Natürlich ist das regeltechnisch gar nicht möglich. Die Worte des ehemaligen Fussballers zeigen aber, wie blamabel die Leistung der Spieler war.

Die Einwechslungen brachten eine leichte Leistungssteigerung – aber auch nicht mehr. Zumal der eingewechselte Adams wegen Motzens nach dem Schlusspfiff noch die zweite Gelbe Karte sah. Der Innenverteidiger fehlt somit die nächste Partie. Frei: «Wir werden das mit ihm anschauen.»

Und so lässt sich schlussendlich festhalten: Für Rotblau ist die Niederlage eine Schmach. Slovan Bratislava liegt im Uefa-Ranking bloss auf dem 93. Rang und somit 57 Plätze hinter dem FC Basel. Und: Der FCB muss nun mit der ersten Pleite überhaupt in der Gruppenphase der Conference League klarkommen. So verlor Basel im laufenden Wettbewerb – auch in der Vorsaison – nie auf dieser Stufe der Gruppenphase. Immerhin: Die Basler liegen noch auf Platz 1 in der Gruppe H – punktgleich mit Pyunik, Slovan lauert zwei Punkte dahinter. Frei: «Der härteste Gegner im Kampf um das Weiterkommen? Wir selbst.»