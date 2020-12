Lionel Messi gibt zu : «Ich hätte zum Psychologen gehen sollen»

In einem seiner seltenen Interviews sagt Lionel Messi, wieso er nie psychologische Hilfe in Anspruch nahm, spricht über seinen Ärger mit dem Club – und verrät, wo er gern einmal spielen würde.

Schlechter Verlierer

«Wenn ich verliere, werde ich richtig sauer», gibt Messi lächelnd zu. Etwas nachdenklicher fügt er an: «Dann sage ich Dinge, die ich später bereue. Aber so bin ich nun mal.» Schon als Kind habe er nicht verlieren können. Ob deswegen das blamable 2:8 gegen die Bayern im Champions-League-Viertelfinal doppelt schlimm gewesen sei? «Nein, das war auch so eine sehr, sehr schwierige Niederlage. Wir haben deswegen alle stark gelitten.»

Psychologische Hilfe

Ärger mit Barça

Whatsapp-Gruppe mit Neymar und Suarez

Bleibt er, wenn ihm der neue Präsident passt?

Weil der Fussballstar immer wieder sagte, er wisse nicht, ob er nun doch seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängere, versucht es Évole anders. Also fragt er, was Messi vom Verbleib überzeugen könnte. Eine Option wäre, dass der richtige Präsident am 24. Januar gewählt werden würde. Wem er die Daumen drückt, will der Argentinier nicht verraten. «Es heisst ja fälschlicherweise immer, dass ich Spieler und Trainer auswähle», sagt er und schiebt lachend nach: «Stell dir mal vor, was los wäre, wenn ich sagen würde, welchen Präsidenten ich am liebsten hätte.» In der Favoritenrolle sind Joan Laporta, der von 2003 bis 2010 bereits im Amt war und mit Messi eine gute Beziehung pflegt, sowie Victor Font, der versprach, Vereinslegende Xavi Hernandez als Trainer mitzubringen.