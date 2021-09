Till Schweiger hält die Impfung bei Kindern für entsetzlich.

In einem sechsminütigen Trailer für die anstehende Doku «Eine andere Freiheit» behauptet er, SARS-CoV-1 sei für Kinder «absolut harmlos».

Till Schweiger steht in der Kritik, weil er sich gegen die Corona-Impfung bei Kindern ausgesprochen hat.

Der deutsche Regisseur und Schauspieler Til Schweiger sorgt aktuell mit seiner Kritik an der Corona-Impfung für Aufregung. Im sechsminütigen Trailer für die kommende österreichische Doku «Eine andere Freiheit» behauptet der 57-Jährige: «Für Kinder ist dieses Virus absolut harmlos. Und die Gefahr einer solchen Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als das Virus selber. Deswegen halte ich das persönlich für entsetzlich, entsetzlich finde ich das.»

Die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna sind in der Schweiz für Personen ab zwölf Jahren zugelassen . Obwohl eine Covid-19-Erkrankung bei Jugendlichen häufig mild und sehr selten schwer verläuft, wird die Impfung als Schutzmassnahme empfohlen. Zudem könnten negative Auswirkungen von Massnahmen wie etwa Isolation oder Quarantäne vermieden werden. Anfang September warnte die Pädiatrische Gesellschaft Schweiz ausserdem vor einem Anstieg von PIMS-Fällen bei Kindern. Es handelt sich dabei um eine Folgeerkrankung von Covid-19, die eine Überreaktion des Immunsystems darstellt. Kinder unter zwölf werden derzeit nicht geimpft, da Studiendaten für diese Altersgruppen fehlen. Forschungen sind derzeit in Gange.

Scharfe Kritik auf Twitter

Während die Kommentare auf Youtube mehrheitlich positiv sind, hagelt es auf Twitter grösstenteils Kritik. «Solche Filme kosten Menschenleben», heisst es in diesem Tweet – und Schweiger sei mitschuldig. «Das hier ist nicht bloss Meinungsäusserung sondern klarer Schwachsinn», so das Fazit.

In diesem Tweet heisst es, der Schauspieler würde dem Gesundheitspersonal «ins Bein schiessen».

Auch Nina Proll erscheint in der Doku

Nebst Schweiger äussern sich noch zwei weitere Schauspielerinnen zum Thema: Die beiden Österreicherinnen Nina Proll (47) und Miriam Stein (33). Erstere findet: «Ich bin nicht bereit, mein Kind für dieses Experiment zur Verfügung zu stellen» und Letztere meint in Bezug auf ein österreichisches Kampagnenvideo, in dem Menschen tanzend «Komm, wir lassen uns impfen» singen: «Warum braucht eine Impfung, die effektiv ist und vor einer gefährlichen Krankheit schützt, so eine Werbekampagne?»