Kritik an Armee: «Ich halte es für problematisch, dass Kinder mit solchen Gegenständen spielen»

Handgranaten-Attrappen werfen oder in einen Panzer klettern: An der diesjährigen Wega lud die Schweizer Armee die Besuchenden, darunter auch Kinder, an verschiedenen Posten zum Mitmachen ein. Das kam nicht bei allen gut an. «Voll daneben», «nicht kindergerecht» und «gewaltverherrlichend» sind einige Kritikpunkte. Psychologe Felix Hof ordnet ein.