Druck bei Berufswahl: «Ich hasse meinen Job» – unglücklich im Beruf, den die Eltern ausgesucht haben

Das bestätigt auch Kinder- und Jugendpsychologe Philipp Ramming. Während einige Eltern froh seien, wenn die Kinder wüssten, was sie beruflich machen wollten, übten andere Druck aus. Das könne zu Streit in der Familie führen. «Manche hegen Jahre später einen Groll gegen die Eltern.»

So zum Beispiel die 28-jährige L.* Wie sie 20 Minuten erzählt, habe sie Informatik studieren müssen, obwohl sie sich gar nicht dafür interessiere: «Ein Verwandter ist Informatiker. Er gilt als die erfolgreichste Person in der Familie. Mit meiner Informatikausbildung wollten meine Eltern beweisen, dass ihre Tochter das auch kann. Ich hasse aber meinen Job und leide, mich dem Druck meiner Eltern gebeugt zu haben.»

«Ich muss mich täglich zwingen, zur Arbeit zu gehen»

Auch A.S.* (26) aus Luzern habe entgegen seinem Willen eine kaufmännische Lehre zum Bankangestellten gemacht. «Meine Eltern, die selbst in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen sind, wollten, dass ich als Banker das grosse Geld verdiene. Ich interessiere mich aber überhaupt nicht für meinen Job. Ich muss mich täglich zwingen, zur Arbeit zu gehen», sagt S. Die Jobsituation habe bei ihm eine Depression ausgelöst. «Ich befürchte, dass ich all die Jahre vergeudet habe. Ich hätte viel lieber in der IT gearbeitet.» Mithilfe von Weiterbildungen versuche er nun, in den IT-Bereich zu wechseln.