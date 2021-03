Sara Leutenegger bei «Zweipunktnull» : «Ich hatte 1066 ungelesene Nachrichten auf Whatsapp»

Influencerin und Model Sara Leutenegger ist zu Gast im Social Media Podcast Zweipunktnull. In der aktuellen Folge gibt sie spannende Einblicke in die Welt eines Social Media Stars und erzählt, wie es damals hinter den Kulissen von Germany’s Next Topmodel so ablief.

Sara Leutenegger erzählt in der neuen Folge «Zweipunktnull» aus ihrem Influencer-Alltag und ihrer Zeit bei Germany’s Next Topmodel. Die gesamte Folge gibts gleich hier unten im Artikel. 20 Minuten / Sabrina Schmidli

Darum gehts «Zweipunktnull» ist ein Podcast, in dem alle 14 Tage ein prominenter Gast mit Host Stefan über Social Media und das Leben damit spricht.

In der neuen Episode ist Sara Leutenegger zu Gast.

Worüber genau gesprochen wurde? Oben gibts den Trailer, weiter unten den Direktlink zum Podcast.

Neue Episoden «Zweipunktnull» findest du jeden zweiten Dienstag in der Radio-Section deiner 20-Minuten-App (ganz unten in der Leiste), bei Spotify, Apple Podcasts und Tune In.

Vor drei Jahren war Sara Leutenegger bei Germany's Next Topmodel und kann jetzt natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. In dieser Folge Zweipunktnull erfährst du, wie es hinter den Kulissen der beliebten Sendung so zu und her geht und weshalb Sara nach sechs Wochen 1066 WhatsApp Nachrichten erhalten hat. Ausserdem gibts einen kleinen Einblick in den Alltag eine r Influencer in .

Die neue Episode «Zweipunktnull» gibts gleich hier unten in voller Länge (dauert nur 20 Minuten, versprochen). Einfach E5 klicken/tippen/punchen.