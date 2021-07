Unwetter in Wolhusen LU - «Ich hatte Angst, dass das Haus ins Rutschen kommt»

In Wolhusen hat es am Sonntagmittag stark geregnet. Besonders betroffen ist das Bad.

Im Bad Wohlusen hatte man sich den Tagesablauf am Sonntag wohl anders vorgestellt. Um 11 Uhr war das Lokal geöffnet worden und nur kurze Zeit später spielte das Wetter verrückt: «Um 12.04 Uhr gingen Regen und Hagel los und alles ging sehr rasch», sagt Stephie, die im Bad arbeitet, gegenüber 20 Minuten. Der Bach lief ins Lokal und setzte die vor Kurzem neu erstellte Bowling-Bahn im Untergeschoss unter Wasser.

Doch damit nicht genug: Die Angestellten parkierten ihre Autos vor dem Gebäude. Plötzlich mussten sie mit ansehen, wie vier der Autos vom Wasser langsam vom Platz weg geschoben wurden. Zwei Autos wurden über das Bord gespült und landeten in der Kleinen Emme. Zwei weitere Autos wurden im letzten Moment von der Brücke aufgehalten, bevor auch sie im Wasser landeten.

Diese zwei Autos wurden vom Parkplatz vor dem Bad in Wolhusen in die Kleine Emme geschwemmt.

Es regnete weiter in Wolhusen und auch andere parkierte Autos gelangten immer näher an die Kleine Emme. Stephie sagte: «Ich hatte Angst, dass das Haus ins Rutschen kommt.» Dann musst sie den Anruf unterbrechen, weil die Feuerwehrmänner vor Ort eingetroffen sind. Dies war am frühen Sonntagnachmittag.