16-Jähriger springt von Töff - «Ich hatte Angst, dass mein Motorrad explodieren könnte»

Bereits nach wenigen Minuten zeigte die Temperaturanzeige 115 Grad an. «Das ist viel zu heiss, normalerweise wird der Motor, auch an besonders heissen Tagen, nicht wärmer als 80 Grad bis 95 Grad», so der News-Scout. In Arbon TG legte er deswegen einen Stopp ein, um sein Motorrad abkühlen zu lassen. Aber bereits zehn Minuten nach der Weiterfahrt trat das Problem erneut auf und er hielt einen zweites Mal in Uttwil TG, um dem Töff erneut die Möglichkeit zum Abkühlen zu geben.