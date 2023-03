Kaputte Kästchen – «Angst, dass Wertsachen geklaut werden»

1 / 5 «Fast alle Kästchen in der Garderobe weisen seit Monaten Einbruchsspuren auf», sagt ein Leser. 20min/News-Scout Diverse Kästchen im Garderobenbereich des Studios sind kaputt. 20min/News-Scout Er könne nicht nachvollziehen, wieso die kaputten Kästchen nicht repariert oder ersetzt würden, so der News-Scout: «Die Duschen wurden kürzlich renoviert, an den Kästchen wurde jedoch nichts gemacht.» 20min/News-Scout

Darum gehts Ein Leser stört sich seit einiger Zeit an zahlreichen kaputten Kästchen in einem Zürcher Activ Fitness-Studio.

Wie er sagt, habe er sich während des Trainings um seine Wertsachen gesorgt.

Eine Sprecherin von Activ Fitness betont, dass es nur in seltenen Einzelfällen zu Diebstählen komme.

Die kaputten Kästchen würden in den nächsten zwei Wochen repariert.

Das Activ Fitness an der Zürcher Badenerstrasse wird von einem News-Scout heftig kritisiert: «Fast alle Kästchen in der Garderobe weisen seit Monaten Einbruchsspuren auf.» Den Betreibern sei es anscheinend egal. «Ich fühlte mich nicht sicher und hatte Angst, dass meine Wertsachen geklaut werden», so der News-Scout. Er sei sich nicht sicher, ob er in Zukunft wieder im Studio trainieren wolle.

Er könne nicht nachvollziehen, wieso die kaputten Kästchen nicht repariert oder ersetzt würden, so der News-Scout: «Die Duschen wurden kürzlich renoviert, an den Kästchen wurde jedoch nichts gemacht.» Im Vergleich zu anderen Activ Fitness-Studios sei das Forum «mit Abstand am schlechtesten», schreibt ein weiterer Kunde in einer Online-Rezension. Das Garderobenfach sei extrem schmal, seine Winterjacke sei beim Herausziehen von einem scharfkantigen Zwischenstück aufgerissen worden.

Abnutzungs-, keine Einbruchsspuren

Die Situation in den Garderoben sei bekannt, teilt die Migros-Tochter Movemi AG, die die Activ Fitness Studios betreibt, auf Anfrage mit. «Bei den Defekten an insgesamt acht Türen handelt es sich nicht um Spuren von Diebstahl, sondern um Abnutzungsspuren», sagt Pressesprecherin Silvia Talabér. Aus Sicherheitsgründen sei bei den defekten Kästchen vorsorglich die Türen entfernt worden. Innerhalb der nächsten zwei Wochen würden diese allerdings ersetzt. «Wie zahlreiche andere Branchen kämpfen auch wir mit Lieferengpässen bei gewissen Materialien, die beispielsweise für Reparaturen benötigt werden.» Daher habe der Ersatz in diesem Fall länger gedauert.

Diebstähle kämen nur vereinzelt vor, betont die Sprecherin. «Es handelt sich um sehr wenige Fälle.» Der Aufbruch von Schränken stelle sogar «absolute Einzelfälle» dar. «Aus dem Activ Fitness Forum wurde uns hierzu in letzter Zeit kein Vorfall gemeldet.» Die Sicherheit und die Einhaltung von hohen Qualitätsstandards sei ihnen sehr wichtig, betont Talabér. «Deshalb führen wir in regelmässigen Abständen systematisch Studiokontrollen durch und haben Prozesse institutionalisiert, die tägliche Reinigungen und sogar stündliche Kontrollrundgänge beinhalten.»

Im Falle von allfälligem Diebstahl seien die Studio-Mitarbeitenden unbedingt zu informieren, sagt Talabér. «Wichtig ist auch, dass unsere Mitglieder betreffend Sicherheit eigene Vorkehrungen treffen, indem sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt liegen oder Schränke offen lassen bzw. mit ungeeigneten Schlössern verriegeln.»