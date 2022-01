Zürich – «Ich hatte Angst» – Ex-Polizeioffizier wegen Stalking verurteilt

Der ehemalige Offizier der Zürcher Kantonspolizei konnte die Trennung nicht akzeptieren und wollte um jeden Preis mit seiner Geliebten und dem gemeinsamen Kind zusammenleben. Auf knapp 130 Seiten sind in der Anklageschrift Unmengen von E-Mails, Briefen und Skype-Nachrichten niedergeschrieben, in welchen der verheiratete Mann während eineinhalb Jahren seiner ehemaligen Geliebten Vorwürfe und Drohungen machte («Nebst der Militärwaffe und der Polizeiwaffe habe ich noch zwei private»), Suizidabsichten ankündigte («Soeben Suizid im Tatort geschaut, falls es Dich interessiert») sowie die Weiterführung der Liebesbeziehung forderte ( «Ohne Liebe funktioniert keine Familie»).

Am Prozess am Donnerstag vor dem Einzelrichter sagte die Frau, dass die Suizid- und Todesabsichten sie in Panik versetzt hätten: «Ich habe die Drohungen ernstgenommen und hatte Angst pur.» Er habe sie weiterhin als Geliebte gewollt, seine Familie aber nicht verlassen wollen. «Er hat meine Mandantin über Monate hinweg gestalkt, drangsaliert und genötigt», fasste ihr Anwalt die Anklageschrift zusammen. Die Staatsanwältin verlangte wegen Nötigung und Hausfriedensbruch eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 90 Franken.