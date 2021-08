Stadtpolizist vor Gericht - «Ich hatte Angst» – Polizist schiesst 11 Mal auf bewaffneten Angreifer

Ein Zürcher Stadtpolizist steht am Dienstag vor dem Obergericht. Er hatte 2015 in Wiedikon elf Schüsse auf einen Angreifer abgefeuert.

Darum gehts Ein 42-jähriger Mann ist 2015 mit einem Fleischmesser auf mehrere Polizisten losgegangen.

Einer von ihnen gab elf Schüsse ab, der Angreifer wurde schwer verletzt.

Vor dem Zürcher Obergericht verlangt der Polizist einen Freispruch vom Vorwurf der versuchten Tötung.

Mit einem 25 Zentimeter langen Fleischmesser ist ein 42-jähriger Äthiopier im Dezember 2015 durch die Birmensdorferstrasse in Zürich-Wiedikon gegangen. Als Streifenwagenpolizisten den Mann kontrollieren wollten, rief dieser «Kill me, kill me!» und ging auf sie los. Zwei der sieben Polizisten zückten ihre Waffen und gaben insgesamt 13 Schüsse ab. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Einer der beiden Schützen ist wegen versuchter Tötung angeklagt und stand am Dienstag vor dem Zürcher Obergericht. Die Vorinstanz hatte ihn wegen Notwehr freigesprochen, so wie es auch der Staatsanwalt verlangt hatte. An der Verhandlung sagte der 34-jährige Stadtpolizist, dass er den Äthiopier laut auf Englisch aufgefordert habe, das Messer wegzuwerfen. «Die Situation wurde immer bedrohlicher.» Als der Äthiopier mit dem Messer weiter auf ihn zuging, habe er gewusst: entweder er oder ich.

«Es war eine Ausnahmesituation»

Der Polizist beteuerte, nicht auf den wegrennenden Mann geschossen zu haben. Als der Richter fragte, wie er dann den Schuss im Rücken des Äthiopiers erkläre, sagte der Polizist, dass es sich um eine dynamische Situation gehandelt habe. Ein Gerangel, das er nicht mehr erklären könne. «Es war eine Ausnahmesituation, ich hatte Angst.»

Der Anwalt des Opfers forderte eine Verurteilung und eine angemessene Bestrafung. «Das Bezirksgericht hat die Beweise einseitig und willkürlich gewürdigt.» Der Polizist habe offensichtlich die Nerven verloren, der Einsatz sei vollkommen aus dem Ruder gelaufen. «Nicht alle elf Schüsse waren in rechtfertigender Notwehr erfolgt», so der Anwalt.

Freispruch für Angreifer

Er kritisierte auch die anderen am Einsatz beteiligten Polizisten, die sich mit dem Beschuldigten abgesprochen hätten: «Das ist Korpsgeist in Reinkultur.» Sein Mandant leide an paranoider Schizophrenie und habe immer noch grosse Schmerzen. «Er hat sich sozial isoliert, sein Leben ist ruiniert.» Das Bezirksgericht Zürich hatte ihn 2016 vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung freigesprochen und eine ambulante Therapie angeordnet.

Der Staatsanwalt und der Anwalt des Stadtpolizisten verlangten eine Bestätigung des Freispruchs. «Die Aussagen des Beschuldigten sind glaubhaft und werden durch die Untersuchungen bestätigt», so der Staatsanwalt. Der Anwalt ergänzte: «Es herrschte permanent eine Lebensgefahrsituation, mein Mandant hatte Todesangst und handelte in Notwehr.» Der Mann arbeitet nicht mehr als Streifenwagenpolizist, sondern ist intern in der digitalen Forensik tätig.