Eine schwangere Frau ist kürzlich mit ihrer Tochter am Marktplatz auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen gestürzt. Zwei unbekannte Männer halfen Marketa Svobodova-Stanic (33). Nun will sie die Männer finden, um sich richtig zu bedanken.

Sturz in St. Gallen : «Ich hatte Angst um mein Mami und das Baby in ihrem Bauch»

1 / 8 Die im siebten Monat schwangere Marketa Svobodova-Stanic (33) ist kürzlich am St. Galler Marktplatz gestürzt. Marketa Svobodova-Stanic Als sie mit ihrer Tochter am Marktplatz aus dem Bus gestiegen ist, wollte sie noch vor dem einfahrenden Appenzeller Bähnli die Gleise überqueren. 20 M Dabei stürzte sie auf den Gleisen auf ihren Bauch. 20 M

Darum gehts Marketa Svobodova-Stanic (33) stürzte am St. Galler Marktplatz.

Sie ist im siebten Monat schwanger.

Zwei unbekannte Männer haben ihr geholfen.

Sie möchte die Männer finden, um sich bei ihnen zu bedanken.

Die hochschwangere Marketa Svobodova-Stanic wollte letzte Woche am Dienstag mit ihrer 5-jährigen Tochter in St. Gallen etwas essen gehen. Dafür fuhren die beiden mit dem Bus von Lachen zum Marktplatz. «Wir wollten dort in den McDonald’s, bevor ich wieder arbeiten musste», erzählt Svobodova. Mit ihrer Tochter sei sie an der Bushaltestelle Marktplatz Bohl ausgestiegen. «Ich wollte vor dem Tram vorbeilaufen, dann bin ich wegen eines Krampfes im Bein auf meinen Bauch gefallen», sagt die Hochschwangere. Ihre Beine seien taub gewesen. «Ich konnte nicht aufstehen und war in Panik», sagt sie. Ihre 5-jährige Tochter habe sie daraufhin sofort aufs Tram-Perron geschickt, damit sie in Sicherheit war.

Der Vorfall auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen sei von zwei Männern beobachtet worden. «Ich bin schwanger», rief sie den Männern panisch zu. Die Männer seien ihr sofort zu Hilfe geeilt und halfen ihr, wieder aufzustehen. Svobodova spürte jedoch ihre Beine nicht mehr. «Sie stützten mich und setzten mich auf eine Sitzbank neben einer Bar», schildert die 33-Jährige.

Alles ging sehr schnell

Einer der Männer habe selbst zwei Kinder dabei gehabt. Er fragte die Schwangere, ob er einen Krankenwagen holen solle. «Ich konnte nichts sagen, ich war in Panik und weinte», sagt Svobodova. Daraufhin habe der andere Mann sein Auto geholt. Die anderen Leute an der Bushaltestelle hätten nur zugeschaut. «Ich hatte Angst um mein Mami und das Baby in ihrem Bauch», sagt die 5-jährige Tochter.

Die Mutter konnte nicht aufhören, sich um das Baby Sorgen zu machen. «Ich konnte an nichts anderes mehr denken», sagt Svobodova. Da sie im siebten Monat schwanger sei, sei es möglich, dass der Sturz den Mutterkuchen löste und es somit zu einer Frühgeburt kommen könnte. Der Mann, der sie ins Spital fuhr, hatte sie schon bei der Geburtsabteilung angemeldet. «Da ich direkt in die Untersuchung gebracht wurde, konnte ich gar keine Kontaktdaten mit ihm austauschen.»

Wie ist es nach dem Sturz?

«Ich bin jetzt mit Krücken unterwegs», sagt die 33-Jährige. Sie habe starke Schmerzen am Bein gehabt, da sie sich beim Sturz am Knie verletzt habe. Dem Baby gehe es gut. «Wie es ansonsten innerlich aussieht, weiss ich erst nach einem MRI», sagt sie. Ihr wurde aber von der Klinik Stephanshorn abgeraten, zu röntgen oder ein MRI zu machen, wenn die Untersuchungen nicht lebensnotwendig sind.

Die zwei Männer, die ihr am 27. Oktober um circa 14.30 Uhr geholfen haben, hat Svobodova noch nicht gefunden. «Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, was die zwei Männer für mich getan haben. Ich will mich unbedingt persönlich bei ihnen bedanken. Es ist das Mindeste, was ich tun kann», sagt die Schwangere. Sie kann sich auch nur an wenige Details an den Männern erinnern. «Der Mann, der mich ins Kantonsspital St. Gallen fuhr, hatte dem Spital keine Angaben zu sich gemacht, ich weiss aber, dass er eine Adidas-Personal-Jacke getragen hat», sagt sie. Melden könne man sich über ihre Handynummer.