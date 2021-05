Mord und Überfälle - «Ich hatte Angst, wenn fremde Menschen in den Laden kamen»

Nicht nur den Gemeindepräsidenten von Metzerlen SO sollen sie ermordet, sondern auch diverse Raubüberfälle verübt haben: Am Montag startete der Prozess gegen die mutmasslichen Pink-Panther-Bandenmitglieder.

Ab Montag stehen die Hauptverdächtigen vor Gericht. Die Solothurner Staatsanwaltschaft erhob gegen den Serben (44) und Holländer (41) Anklage wegen Mordes und wegen bandenmässigen Raubes.

Der Prozess findet aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort statt, da die Angeklagten Verbindungen zur internationalen Pink-Panther-Diebesbande pflegen sollen.

Sie sollen getötet und geraubt haben: Bis Ende Woche stehen als Hauptbeschuldigte ein Holländer (41) und ein Serbe (44) vor dem Richteramt Dorneck-Thierstein SO. Unter anderem sollen die Männer den Gemeindepräsidenten von Metzerlen-Mariastein SO Ivo Borer (71) bei einem Raubüberfall 2010 so heftig verletzt haben, dass er Monate später verstarb. Laut Anklageschrift hatten die Räuber mit einem scharfkantigen Gegenstand mehrfach auf den Kopf des Lokalpolitikers eingeschlagen. Die Täter erbeuteten nur einen Haus- und Autoschlüssel.

Die Männer sollen einem international weitbekannten Netzwerk von Juwelenräubern aus dem Balkan angehören, den Pink Panthers. Aus diesem Grund findet der Prozess an einem geheimen Ort und unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt, Medienvertreter sind nur via Videoschaltung zugelassen, die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen.

Am Montag ging es bei den ersten Befragungen um einen Überfall eines Uhrenfachgeschäfts in Wettingen im Februar 2010: Die Räuber hätten sich zuerst als Kunden ausgegeben – kurz darauf habe er eine Waffe im Rücken gehabt, berichtet der Geschäftsinhaber dem Gericht. Es seien zwei, womöglich drei Täter gewesen. Die Männer hätten allen Schmuck und Uhren in «Denner-Taschen» gepackt – sogar seine eigene Uhr. «Sie gingen sehr professionell vor, wirkten ruhig und überhaupt nicht gestresst», sagt die zweite Zeugin des Überfalls. Zum Zeitpunkt des Raubes absolvierte die Frau im Uhrengeschäft eine Lehre. Sie und ihr Vorgesetzter seien mit Kabelbindern gefesselt und im Bad platziert worden.

Der Vorfall habe den Geschäftsführer länger belastet: «Ich hatte regelmässig Angst, wenn fremde Menschen in den Laden kamen.» Rund 800’000 Franken erbeuteten die Räuber beim Überfall. Die Angeklagten eindeutig als die Täter zu identifizieren, vermögen aber weder er noch die damals Lernende.

Auftraggeber soll sehr gefährlich sein

Weiter im Prozess wird ein Mann via Videocall vorgeladen, der sich in einem Zeugenschutzprogramm befindet. Beim Raub in Wettingen seien beide Beschuldigten beteiligt gewesen, sagt dieser klar – und so auch in Metzerlen, wo der Gemeindepräsident brutal getötet wurde. Denn: Ihr gemeinsamer Auftraggeber habe ihm vom Raubmord berichtet – er sei sehr gefährlich. Mehr zum Tathergang könne er jedoch nicht sagen.

Daraufhin spricht das Gericht den Mann im Zeugenschutzprogramm auf einen bandenmässigen Diebstahl 2010 im Einkaufszentrum Tivoli in Spreitenbach an: Der angeklagte Holländer und ein 45-jähriger Kroate seien dabei involviert gewesen, sagt der Zeuge.

Der Videocall wird abgelöst durch die Einvernahme des beschuldigten Kroaten: Laut Anklageschrift soll er beim Vorfall in Spreitenbach das Fluchtauto gefahren haben. Doch er will weder von dem vorgeworfenen Diebstahl im Tivoli, noch einem Überfall auf eine Denner-Filiale in Füllinsdorf BL ein Jahr zuvor oder seinem rechtswidrigem Aufenthalt in der Schweiz etwas wissen.

Im letzten Punkt der Verhandlung geht es erneut um den Mord in Metzerlen: Die zwei Hauptbeschuldigten werden via Dolmetscherin befragt – eine Antwort bleibt jedoch beim Serben (44), wie auch dem Holländer (41) aus: Sie verweigern die Aussage. So schliesst der Prozess am Montag und wird am Dienstagmorgen mit den Plädoyers weitergeführt. Das Urteil folgt Mitte Juni, bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.