Marwin Hitz: FCB-Goalie im Interview über erstes Jahr in Basel

1 / 4 Marwin Hitz ist beim FCB schnell zu einer Leaderfigur geworden. Martin Meienberger/freshfocus In Seefeld absolvierte er mit dem Team sein zweites Trainingslager seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer. Claudio De Capitani/freshfocus Direkt nach seinem Wechsel fühlte der 35-Jährige im St. Jakob-Park nicht immer wohl. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Seit Sommer 2022 steht Marwin Hitz (35) im Tor des FC Basel.

Im Interview spricht der ehemalige Nati-Goalie über sein erstes Jahr beim FCB.

Der Ostschweizer verrät auch, warum er in Wolfsburg ein Problem hatte.

Im Sommer 2022 löste Marwin Hitz seinen Vertrag beim Bundesliga-Topclub Borussia Dortmund auf und wechselte in die Schweiz zum FC Basel. Mit 34 Jahren debütierte der ehemalige St.-Gallen-Junior schliesslich in der Super League. Mit Tabellenplatz fünf lief seine Premierensaison alles andere als wie erhofft, wie auch Hitz selbst zugibt. 20 Minuten hat den ehemalige Nati-Goalie im FCB-Trainingslager in Seefeld getroffen.

Marwin Hitz, welche Unterschiede stellen Sie fest, wenn Sie ihre heutige Rolle mit der vor einem Jahr vergleichen?

Heute bin ich sicher voll beim FCB angekommen und bringe mich auch regelmässig ein. Das war letzten Sommer noch etwas anders.Ich finde, es ist eine Frage des Respekts, dass man sich an einem neuen Ort zu Beginn etwas zurücknimmt. Man darf nicht denken, dass die eigene Meinung die wichtigste ist. Das ist mein Verständnis von Ankommen.

Mittlerweile sind Sie aber einer, der oft hinsteht – auch wenn es mal nicht so läuft. War das schon immer so?

Ja, ich bin keiner, der sich versteckt. Es ist für mich spannender und herausfordernder, sich in einer schwierigen Situation hinzustellen als nach einem 3:0-Sieg, auch wenn ich natürlich immer auf genau das hoffe.

Wegen Ihnen musste Publikumsliebling Heinz Lindner im vergangenen Sommer seinen Platz räumen. Haben Sie das zu Beginn zu spüren bekommen?

Ich habe mich am Anfang tatsächlich nicht zu 100 Prozent wohlgefühlt. Auch von den Zuschauenden im Stadion bekam ich ab und an Unschönes zu hören. Die ersten Monate hatte ich das Gefühl, gewisse Leute warten nur auf einen Fehler von mir. Das hat sich dann aber stetig gebessert. Heute ist es kein Vergleich mehr zu damals.

Warum haben Sie Dortmund überhaupt verlassen? Ihr finanziell deutlich lukrativer Vertrag wäre noch ein Jahr gültig gewesen.

Ich durfte in meinem halben Jahr als Stammgoalie in Dortmund den Pokal gewinnen und im Champions-League-Viertelfinal spielen. Nach der Verpflichtung von Gregor Kobel musste ich wieder zurückstecken. Ich habe für mich gemerkt, dass es zu früh ist, um nur noch auf der Bank zu hocken.

Warum der Wechsel zum FCB? Gab es keine Angebote aus der Bundesliga?

Der FCB ist ein cooler Verein, der in den vergangenen Jahren sehr leiden musste. Aber die Chancen, noch einmal europäisch zu spielen, waren hier in Basel deutlich grösser, als bei einem Abstiegskandidaten in der Bundesliga. Zudem wollte ich unbedingt auf meinem Top-Level noch einmal in der Schweiz spielen und hier meine Fussstapfen hinterlassen.

Mit seinen gehaltenen Penaltys hexte Hitz den FCB gegen Bratislava in den Viertelfinal der Conference League. SRF

Klingt fast so, als hätten Sie mit der Schweiz noch eine Rechnung offen gehabt?

Ich habe nicht viele schöne Erinnerungen an meine fussballerische Ausbildung in der Schweiz. Ich habe damals neben dem Fussball eine gewöhnliche KV-Lehre absolviert. Das war für mich mit viel Stress verbunden, so dass ich meine Jugendzeit nie richtig geniessen konnte. Mit dem Wechsel in die Bundesliga war ich mit 21 Jahren plötzlich Profi.

In Wolfsburg waren Sie fünf Jahre lang die Nummer zwei hinter Diego Benaglio. War das in diesem jungen Alter nie ein Problem für Sie?

Ich bin erst mit 21 Profi geworden. Für mich war immer klar, dass ich Zeit brauchen werde. Aber es war in Wolfsburg vor allem menschlich eine schwierige Situation für mich.

Wie meinen Sie das?

Diego hat mir in meinen ersten Jahren enorm geholfen. Jemanden anzugreifen, dem man viel zu verdanken hat und mit dem man gut befreundet ist, konnte ich nie richtig mit meinem Charakter vereinbaren. «All in» zu gehen, war für mich menschlich nicht möglich. Darum war für mich nach fünf Jahren klar, dass ich Wolfsburg verlassen muss.

In Augsburg waren Sie dann vier Jahre lang die Nummer eins – und haben im Februar 2015 beim 2:2 gegen Leverkusen in der Nachspielzeit sogar ein Tor erzielt. Werden Sie noch oft darauf angesprochen?

Ja, tatsächlich. Man muss aber auch sagen, dass es ein relativ schönes Tor war. (lacht) Leider habe ich mein Tor in diesem Moment gar nicht richtig realisieren können. Ich bin mehr oder weniger direkt zurück in mein Tor gerannt. Das nächste Mal werde ich sicher ausgelassener jubeln.

Sie wollen also nochmals ein Tor erzielen?

Meine Söhne waren damals noch zu jung beziehungsweise noch gar nicht geboren. Darum habe ich von ihnen den Auftrag bekommen, nochmals ein Tor zu schiessen.